Продажи Arc Raiders достигли 16 миллионов копий за шесть месяцев, а крупные обновления для игры теперь будут выходить лишь два раза в год

Южнокорейский издатель и разработчик Nexon в рамках финансового отчёта за первый квартал 2026 года рассказал о новых успехах эвакуационного шутера Arc Raiders от принадлежащей ему шведской студии Embark (The Finals).

Напомним, Arc Raiders показала лучший старт в истории Nexon — более 4 млн проданных копий за 12 дней с релиза, — а по итогам двух с половиной месяцев показатель превысил 12,4 млн единиц.

Как стало известно, продажи Arc Raiders с января по март 2026 года составили 4,6 млн копий, доведя общий результат игры к концу отчётного периода до 15,5 млн. К настоящему моменту проект преодолел отметку 16 млн экземпляров.

В преддверии анонса разработчики Arc Raiders также сообщили, что отказываются от плана по выпуску ежемесячных обновлений — крупные контентные апдейты теперь будут выходить два раза в год.

Со временем создатели Arc Raiders поняли, что ежемесячный характер ограничивает потенциал обновлений. Работать в таком темпе оказалось нецелесообразно и несовместимо с масштабными планами команды на игру.

Таким образом, следующего крупного обновления пользователям Arc Raiders придётся ждать до октября. Апдейт Frozen Trail позиционируется как самый большой в истории игры: новый регион, операция, враги, системы прогресса и так далее.

Arc Raiders вышла 30 октября 2025 года на PC (3220 рублей в Steam и EGS), PS5, Xbox Series X и S. В сервисе Valve игра заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 85 %), хотя недавние обзоры «смешанные» (59 %).