Из-за слухов о скором старте предзаказов GTA VI стоимость Take-Two подскочила почти на $3 миллиарда

Слухи о скором старте предзаказов амбициозного криминального боевика с открытым миром GTA VI от Rockstar Games ещё не материализовались в официальный анонс, но уже позитивно отразились на стоимости акций Take-Two Interactive.

Напомним, 14 мая участники партнёрской программы американской торговой сети Best Buy начали получать уведомления насчёт рекламной кампании (пройдёт с 18 по 21 мая), приуроченной к старту предзаказов розничной версии GTA VI.

Таким образом, открытие предзаказов GTA VI ожидается 18 мая. Несмотря на неофициальный характер информации, утечка вызвала бурную реакцию пользователей и, судя по всему, акционеров.

Как подметили журналисты Insider Gaming, из-за ажиотажа вокруг скорого старта предзаказов GTA VI с 13 по 14 мая стоимость акций Take-Two Interactive подскочила сразу на $16 (7 %) — с $226 до $242.

Этот скачок увеличил рыночную капитализацию Take-Two Interactive почти на 3 миллиарда долларов всего за несколько часов. На момент публикации материала она составляет без малого $44,89 млрд.

Стоит отметить, что Take-Two Interactive планирует провести новый финансовый отчёт на следующей неделе, 21 мая. Rockstar нередко выкладывает новые трейлеры своих игр в преддверии таких публикаций материнской компании.

После двух переносов релиз GTA VI ожидается 19 ноября 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. Сколько именно будет стоить стандартное издание игры, до сих пор неясно — в Bank of America надеются, что не меньше $80.