Для Crimson Desert вышло второе крупное обновление за неделю — подробности 1.07.00

Не прошло и недели с выхода патча 1.06.00, а южнокорейский издатель и разработчик Pearl Abyss уже подготовил для своего фэнтезийного приключенческого экшена с открытым миром Crimson Desert следующее полноценное обновление.

Апдейт 1.07.00 (380 Мбайт на ПК) уже вышел на всех целевых платформах Crimson Desert, кроме App Store (в процессе) и принёс с собой ряд востребованных нововведений, улучшений и исправлений.

В частности, расширили список боссов, которых можно вызвать на бой повторно, добавили новые типы волков и медведей для регистрации как средство передвижения, а также снабдили некоторые виды транспорта поводьями.

Кроме того, разработчики Crimson Desert реализовали в 1.07.00 набор навыков рукопашного боя для Дамианы, умение «Воздушный колющий удар» (доступно Дамиане и Унке) и «Разящий удар» (Клиффу).

Наконец, в 1.07.00 исправили ряд ошибок, включая сбой GPU при использовании драйвера AMD Radeon Software Adrenalin версии 26.5.1, вышедшего на прошлой неделе. Полный список изменений доступен на официальном сайте.

Разработчики не планируют ослаблять поток обновлений и нацелены вывести игру на новый уровень, в том числе за счёт выпуска DLC. Подробности потенциальных дополнений не уточняются.

Crimson Desert вышла 20 марта на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра продалась в количестве 5 млн копий менее чем за месяц и заслужила похвалу премьер-министра Южной Кореи.