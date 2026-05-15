Для Crimson Desert вышло второе крупное обновление за неделю — подробности 1.07.00

Не прошло и недели с выхода патча 1.06.00, а южнокорейский издатель и разработчик Pearl Abyss уже подготовил для своего фэнтезийного приключенческого экшена с открытым миром Crimson Desert следующее полноценное обновление.

Источник изображения: Steam (Squishy)

Апдейт 1.07.00 (380 Мбайт на ПК) уже вышел на всех целевых платформах Crimson Desert, кроме App Store (в процессе) и принёс с собой ряд востребованных нововведений, улучшений и исправлений.

В частности, расширили список боссов, которых можно вызвать на бой повторно, добавили новые типы волков и медведей для регистрации как средство передвижения, а также снабдили некоторые виды транспорта поводьями.

Источник изображения: Steam (GrandRiser)

Кроме того, разработчики Crimson Desert реализовали в 1.07.00 набор навыков рукопашного боя для Дамианы, умение «Воздушный колющий удар» (доступно Дамиане и Унке) и «Разящий удар» (Клиффу).

Наконец, в 1.07.00 исправили ряд ошибок, включая сбой GPU при использовании драйвера AMD Radeon Software Adrenalin версии 26.5.1, вышедшего на прошлой неделе. Полный список изменений доступен на официальном сайте.

Источник изображения: Pearl Abyss

Разработчики не планируют ослаблять поток обновлений и нацелены вывести игру на новый уровень, в том числе за счёт выпуска DLC. Подробности потенциальных дополнений не уточняются.

Crimson Desert вышла 20 марта на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра продалась в количестве 5 млн копий менее чем за месяц и заслужила похвалу премьер-министра Южной Кореи.

Теги: crimson desert, pearl abyss, приключенческий экшен
