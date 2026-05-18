Ошибочка вышла: европейские дистрибьюторы опровергли слухи о сегодняшнем старте предзаказов GTA VI

Взбудораживший фанатов на прошлой неделе слух о скором старте предзаказов горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI от Rockstar Games, похоже, оказался далёк от реальности.

Напомним, 14 мая участники партнёрской программы торговой сети Best Buy начали получать уведомления насчёт рекламной кампании с 18 по 21 мая, посвящённой старту предзаказов розничной версии GTA VI.

Таким образом, открытие предзаказов GTA VI ожидалось 18 мая — пользователи рассчитывали, что анонс будет сопровождаться новым трейлером игры, однако не получили ни того, ни другого.

Администратор форума GTAForums под псевдонимом Spider-Vice со ссылкой на информатора в европейской дистрибьюторской компании подтвердил, что на 18 мая открытия предзаказов GTA VI не запланировано.

«В качестве доказательства [источник] прислал мне корпоративное электронное письмо с обсуждением отсутствия запланированной [даты старта] предзаказов и того, как Best Buy допустила подобную ошибку», — заявил Spider-Vice.

По данным издания Insider Gaming, следующий показ GTA VI стоит ждать неподалёку не от ближайшего финансового отчёта Take-Two Interactive (запланирован на 21 мая), а августовского. Ранее сообщалось, что рекламная кампания игры стартует летом.

После двух переносов релиз GTA VI ожидается 19 ноября 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. По словам гендиректора Take-Two Штрауса Зельника (Strauss Zelnick), изначально игра должна была выйти ещё прошлой весной.