Сегодня 18 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Глава Take-Two раскрыл изначальные планы...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Глава Take-Two раскрыл изначальные планы Rockstar на GTA VI — игра должна была выйти ещё весной 2025 года

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) прокомментировал сроки разработки и выпуска горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI от Rockstar Games.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Напомним, GTA VI была подтверждена в феврале 2022 года, а в разработке находится как минимум с 2018-го. Первоначально планировалось, что игра выйдет прошлой осенью, однако с тех пор релиз дважды переносили.

При этом Зельник в интервью блогеру Дэвиду Сенре (David Senra) обмолвился, что производство GTA VI отстаёт от изначального графика на 18 месяцев — таким образом, Rockstar рассчитывала выпустить игру ещё в мае 2025 года.

Вместо релиза весной 2025 года фанаты дождались лишь второго официального трейлера GTA VI. На момент публикации материала он остаётся для игры последним, но третий, по слухам, уже не за горами.

Стоит отметить, что Take-Two Interactive планирует провести новый финансовый отчёт уже на этой неделе, 21 мая. Rockstar нередко выкладывает новые трейлеры своих игр в преддверии таких публикаций материнской компании.

Игрокам GTA VI достанется роль преступников Джейсона Дюваля и Лусии Каминос. Когда попытка заработать лёгкие деньги пошла не по плану, они оказались посреди криминального заговора, простирающегося на весь штат Леонида.

Релиз GTA VI ожидается 19 ноября 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. Похоже, в Rockstar намерены любыми средствами успеть к выбранной дате выхода — сотрудники начали жаловаться на жёсткие переработки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Из-за слухов о скором старте предзаказов GTA VI стоимость Take-Two подскочила почти на $3 миллиарда
Bank of America призвал взвалить спасение игровой индустрии на потребителя — GTA VI должна стоить $80
Глава Take-Two объяснил, почему GTA VI обойдёт ПК на запуске
Легендарной Terraria исполнилось 15 лет — продажи приключенческой песочницы перевалили за 70 млн
В Forza Horizon 6 уже сыграли миллион человек, хотя игра ещё даже официально не вышла
Microsoft расширила поддержку технологии Advanced Shader Delivery на видеокарты AMD
Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российский чипмейкер «Микрон» запустил продажу сувениров — 200-мм пластин с чипами и пробирок с воздухом из «чистой комнаты»
Легендарная СУБД dBase прекратила существование, чуть-чуть не дотянув до полувекового юбилея
Хакер опубликовал эксплойт для полного захвата Windows 11 — уязвимость не закрыта с 2020 года
Samsung согласилась выплатить крупные премии лишь каждому второму сотруднику — забастовки не миновать
Легендарной Terraria исполнилось 15 лет — продажи приключенческой песочницы перевалили за 70 млн
Глава Take-Two раскрыл изначальные планы Rockstar на GTA VI — игра должна была выйти ещё весной 2025 года 12 мин.
Apple научит Siri автоматически удалять переписку ради приватности пользователей 3 ч.
В Forza Horizon 6 уже сыграли миллион человек, хотя игра ещё даже официально не вышла 3 ч.
Genmoji в iOS 27 будет предлагать сгенерировать эмодзи на основе пользовательских фото и истории ввода на клавиатуре 5 ч.
Китайские компании превзошли американских конкурентов в сфере генерации видео при помощи ИИ 6 ч.
ИИ-функции Google Gemini Intelligence появятся лишь на нескольких производительных Android-смартфонах 15 ч.
Мейнфреймы тоже «поржавеют»: для IBM z готовится поддержка Rust в ядре Linux 20 ч.
Microsoft расширила поддержку технологии Advanced Shader Delivery на видеокарты AMD 22 ч.
Konami ограничит доступ к своим игровым серверам для пользователей из России и Белоруссии 17-05 11:59
Тесты подтвердили: Claude Mythos превосходит конкурентов в поиске уязвимостей, но имеет другие слабые места 17-05 07:21
Британский ИИ-стартап Fractile привлёк $220 млн на ускорение разработки ИИ-ускорителей 2 ч.
VoltaGrid привлекла $1 млрд от Blackstone и Halliburton на развитие систем электрогенерации для ЦОД и купила Propell 3 ч.
10 Пбайт в 2U-шасси: Dell и Kixoa анонсировали сервер хранения PowerEdge R7725xd на платформе AMD 4 ч.
SpaceX Dragon доставил на МКС очередную партию грузов и оборудования 4 ч.
Квартальная прибыль CXMT взлетела почти в 18 раз на фоне высокого спроса на память 5 ч.
Новая статья: Обзор Intel Core Ultra 7 270K Plus — лучший Arrow Lake за полцены 12 ч.
Правительство Южной Кореи будет пытаться не допустить забастовку сотрудников Samsung 13 ч.
NEC завершила прокладку подводной кабельной системы EMCS, связывающей Федеративные Штаты Микронезии, Кирибати и Науру 14 ч.
Huawei запустила продажи восстановленных смартфонов Mate XT и Mate X6 17 ч.
Asus сертифицировала 17 модулей DDR5 — они точно совместимы с платами ROG 19 ч.