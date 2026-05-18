Глава Take-Two раскрыл изначальные планы Rockstar на GTA VI — игра должна была выйти ещё весной 2025 года

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) прокомментировал сроки разработки и выпуска горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI от Rockstar Games.

Напомним, GTA VI была подтверждена в феврале 2022 года, а в разработке находится как минимум с 2018-го. Первоначально планировалось, что игра выйдет прошлой осенью, однако с тех пор релиз дважды переносили.

При этом Зельник в интервью блогеру Дэвиду Сенре (David Senra) обмолвился, что производство GTA VI отстаёт от изначального графика на 18 месяцев — таким образом, Rockstar рассчитывала выпустить игру ещё в мае 2025 года.

Вместо релиза весной 2025 года фанаты дождались лишь второго официального трейлера GTA VI. На момент публикации материала он остаётся для игры последним, но третий, по слухам, уже не за горами.

Стоит отметить, что Take-Two Interactive планирует провести новый финансовый отчёт уже на этой неделе, 21 мая. Rockstar нередко выкладывает новые трейлеры своих игр в преддверии таких публикаций материнской компании.

Игрокам GTA VI достанется роль преступников Джейсона Дюваля и Лусии Каминос. Когда попытка заработать лёгкие деньги пошла не по плану, они оказались посреди криминального заговора, простирающегося на весь штат Леонида.

Релиз GTA VI ожидается 19 ноября 2026 года на PS5, Xbox Series X и S. Похоже, в Rockstar намерены любыми средствами успеть к выбранной дате выхода — сотрудники начали жаловаться на жёсткие переработки.