Месяц назад телекоммуникационные компании обратились с просьбой к Минцифры отсрочить введение дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 Гбайт в месяц на мобильных сетях, которое ведомство потребовало запустить 1 мая в рамках борьбы с использованием VPN. Затем срок запуска был отодвинут на 1 июня, а теперь осведомлённые источники сообщили о переносе сроков «ближе к осени».

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев обратился с просьбой к сотовым операторам ввести в рамках борьбы с VPN дополнительную плату за использование международного трафика свыше 15 Гбайт в месяц, поскольку трафик VPN-сервисов для операторов выглядит как зарубежный. 16 апреля около 20 телеком-компаний подписали мораторий на расширение зарубежных каналов, и тогда же крупные российские сервисы начали блокировать доступ к своим платформам пользователям с включённым VPN.

Для запуска полноценного механизма взимания дополнительной платы за VPN телекоммуникационным компаниям требуется 3-4 месяца. Эксперты утверждают, что отсрочка на один месяц незначительно облегчит ситуацию для операторов, хотя даст им больше времени для тестовых запусков. Для реализации требований Минцифры операторам придётся изменить все тарифы, в том числе архивные, обеспечить информирование абонентов и внести существенные изменения в свои биллинговые системы.

Остаётся немало вопросов, связанных с детектированием международного трафика. К примеру, неясно, считать ли зарубежным трафик Google с её российских серверов, как и какие изменения вносить в корпоративные тарифы и как тарифицировать трафик иностранных компаний, подключённых к зарубежному узлу российского провайдера. Чтобы классифицировать трафик как зарубежный, недостаточно опираться на официальные списки российских IP-адресов — требуется обращать внимание на геолокацию, принадлежность к российским операторам и использование местных серверов доставки контента (CDN). Аналитики прогнозируют немало спорных ситуаций, в которых стороны конфликта по-разному будут трактовать понятие зарубежного трафика.

На фоне борьбы с использованием VPN-сервисов количество скачиваний VPN-приложений в России из топ-5 сервисов магазина Google Play по состоянию на март 2026 года выросло в 14 раз год к году до 9,2 млн загрузок. В период с марта 2025 года по март 2026 года зафиксировано 35,7 млн скачиваний таких приложений.

Согласно законодательству, телекоммуникационные компании должны информировать абонентов об изменениях в тарифах за 10 дней до их запуска. По состоянию на 21 мая большая четвёрка мобильных операторов подобные уведомления не опубликовала, что косвенно подтверждает сдвиг сроков запуска этой меры по борьбе с VPN.