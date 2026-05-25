Китай поставит на учёт всех человекоподобных роботов

Бурное развитие рынка человекоподобных роботов уже заставляет регуляторов задуматься о формировании каких-то рамок, поэтому китайские власти намерены поставить на учёт всех человекоподобных роботов, чтобы следить за фазами их жизненного цикла. Каждый робот получит уникальный идентификационный номер.

Подобная инициатива рано или поздно всё равно бы возникла, поэтому китайские чиновники начали прорабатывать этот вопрос с участниками рынка, включая поставщиков комплектующих и компании по обслуживанию роботов. Характерно, что обязательному учёту в КНР будут подлежать только человекоподобные роботы, хотя рано или поздно система охватит и всех остальных «бытовых помощников». Автором инициативы выступает Комитет по стандартизации человекоподобных роботов и воплощённого в физическую форму ИИ, входящий в состав Министерства промышленности и информационных технологий КНР.

Система, предлагаемая властями Китая, призвана отслеживать робототехническую продукцию с целью мониторинга рисков, а также сопровождения каждого робота на протяжении его жизненного цикла, начиная с момента выпуска с конвейера до утилизации. Не исключено, что подобные системы будут внедрены и в других странах, ведь выпуск человекоподобных роботов сейчас является одной из перспективных сфер мировой экономики.