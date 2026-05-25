Китай поставит на учёт всех человекоподобных роботов

Бурное развитие рынка человекоподобных роботов уже заставляет регуляторов задуматься о формировании каких-то рамок, поэтому китайские власти намерены поставить на учёт всех человекоподобных роботов, чтобы следить за фазами их жизненного цикла. Каждый робот получит уникальный идентификационный номер.

Источник изображения: UBTech Robotics

Подобная инициатива рано или поздно всё равно бы возникла, поэтому китайские чиновники начали прорабатывать этот вопрос с участниками рынка, включая поставщиков комплектующих и компании по обслуживанию роботов. Характерно, что обязательному учёту в КНР будут подлежать только человекоподобные роботы, хотя рано или поздно система охватит и всех остальных «бытовых помощников». Автором инициативы выступает Комитет по стандартизации человекоподобных роботов и воплощённого в физическую форму ИИ, входящий в состав Министерства промышленности и информационных технологий КНР.

Система, предлагаемая властями Китая, призвана отслеживать робототехническую продукцию с целью мониторинга рисков, а также сопровождения каждого робота на протяжении его жизненного цикла, начиная с момента выпуска с конвейера до утилизации. Не исключено, что подобные системы будут внедрены и в других странах, ведь выпуск человекоподобных роботов сейчас является одной из перспективных сфер мировой экономики.

Теги: китай, китайское правительство, китайские производители, робототехника, человекообразный робот
