ИИ-бум разогнал рынок флеш-памяти — выручка топ-5 производителей NAND взлетела на 83,7 %

Спрос на компоненты инфраструктуры для сегмента ИИ толкает цены на твердотельную память вверх, поэтому по итогам первого квартала совокупная выручка пяти крупнейших поставщиков NAND последовательно выросла на впечатляющие 83,7 % — до $38,9 млрд. При этом почти треть выручки пришлась на Samsung Electronics, которая продолжает оставаться крупнейшим игроком рынка.

Об этом в своём новом исследовании сообщает TrendForce. В целом пятёрка крупнейших производителей NAND по итогам первого квартала контролировала 90,9 % рынка, увеличив свою долю по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года на один процентный пункт. В порядке убывания выручки пятёрка лидеров рынка NAND выглядит так: Samsung (31,6 %), SK hynix Group — с учётом Solidigm (17,6 %), Kioxia (13,9 %), Micron (13,9 %) и Sandisk (13,9 %).

Samsung Electronics также оказалась лидером по росту выручки, увеличив её последовательно на 104,7 % — до $13,5 млрд. Micron и Sandisk нарастили выручку на 96,7 %, хотя это и не позволило им подняться выше четвёртого места, которое они делят между собой по итогам первого квартала. Kioxia, занявшая третье место, показала рост выручки на 80 % — до $5,96 млрд, лишь незначительно опередив Micron и Sandisk, которые выручили по $5,95 млрд каждая. SK hynix со своим вторым местом продемонстрировала самое скромное увеличение выручки по итогам первого квартала — всего на 44,6 %, до $7,53 млрд.

Во втором квартале, как ожидают представители TrendForce, дефицит твердотельной памяти продолжит сохраняться, и если продажи смартфонов и ПК он будет сдерживать, то серверное направление продолжит расти. Как отмечается, в случае с Samsung именно серверный сегмент обеспечил рост средней цены реализации NAND, а в связке SK hynix и Solidigm последняя сильнее выиграла от роста спроса на ёмкие SSD корпоративного класса, использующие память типа QLC. Компания Sandisk отметилась ростом выручки более чем на 200 % в серверном сегменте.

В текущем году ни один из ведущих поставщиков NAND, по данным TrendForce, не введёт в строй новые производственные мощности, поэтому дефицит продукции будет сохраняться до конца года. К тому времени микросхемы NAND с количеством слоёв более 200 станут доминировать на рынке, а все усилия производителей по выпуску продукции будут сосредоточены на серверном направлении. Наиболее востребованными окажутся ёмкие накопители на базе QLC.

Теги: samsung, samsung electronics, nand, trendforce, аналитика
