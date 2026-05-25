Учёные предложили засеять марсианские пещеры летающими «одуванчиками», которые доставит робот-мокрица

Учёные предложили отправить в марсианские лавовые трубки шарообразный аппарат с тысячами малых летательных зондов, созданных по образцу семян одуванчика. Система должна проникнуть в подземные ходы через провалы в сводах пещер, выпустить зонды и составить карту скрытой сети, куда марсоходы Curiosity и Perseverance не могут попасть из-за размеров.

Марсианские лавовые трубки — крупнейшая известная сеть подземных ходов в Солнечной системе. Они сформировались после древних вулканических извержений. Отдельные трубки достигают более 250 метров в поперечнике, что более чем в восемь раз превышает ширину пещер в Калифорнии. Исследователи уже обнаружили на Марсе системы лавовых трубок протяжённостью свыше 1200 километров. Учёные считают, что часть подземной сети ещё не найдена, поэтому для её изучения нужны аппараты, способные проходить через узкие провалы, работать без солнечного света и двигаться в неизвестных воздушных потоках.

«Марсоходы размером со школьный автобус», — заявил доцент Горного и технологического института Нью-Мексико Мостафа Хассанальян (Mostafa Hassanalian). — «Именно поэтому они не могут туда попасть». Он предлагает систему из двух типов аппаратов. Первый — шарообразная машина, созданная по образцу мокрицы. Такой аппарат планируют опустить через отверстие в своде пещеры на парашюте, чтобы он мягко спустился на дно лавовой трубки. Внутри него разместят тысячи малых летательных зондов, похожих на семена одуванчика.

После посадки аппарат выпустит зонды в подземный ход, а марсианские ветры смогут унести их на большие расстояния. Во время движения зонды будут измерять влажность и температуру, передавать данные по радиосигналу и постепенно формировать карту всей системы ходов. Главный риск связан с неизвестной силой ветра внутри марсианских лавовых трубок. Ни один созданный человеком аппарат ещё не попадал в такие структуры, поэтому учёные не знают, насколько мощными там окажутся воздушные потоки. Если ветра будет недостаточно, зонды не смогут продвигаться по ходам. На этот случай шарообразный аппарат оснастят мощным устройством для нагнетания воздуха.

Другая проблема — отсутствие солнечного света. Внутри лавовых трубок не смогут работать солнечные панели, поэтому зонды должны получать питание от электрического заряда, возникающего при изгибе гибкого полимерного материала. Исследователи также планируют окрашивать зонды в белый цвет: такая поверхность меньше нагревается и помогает увеличить дальность перемещения. NASA уже проверило возможность воздушной разведки Марса: марсианский беспилотный роботизированный вертолёт Ingenuity выполнил 72 полёта над поверхностью планеты. Однако он создавался для открытого пространства и не успел попасть в лавовые трубки до выхода из строя в 2024 году.

Особый интерес NASA проявляет к Арсии (лат. Arsia Mons) — щитовому вулкану, то есть широкому и пологому вулкану, образованному потоками жидкой лавы, в марсианской области Фарсида — крупном вулканическом регионе Марса. В его вулканическом щите обнаружены провалы, возникшие после обрушения сводов лавовых трубок: такие отверстия образовали колодцы и открыли доступ к крупной внутренней сети подземных ходов. Тепловые измерения в районе этих провалов показали, что температура внутри меняется менее резко, чем на поверхности Марса.

Более стабильная температура делает марсианские подземные ходы возможными укрытиями для будущих экспедиций. Они могут защитить астронавтов от суровых условий поверхности и помочь заранее выбрать места для будущих баз. Высадка людей на Марсе ожидается не раньше 2030-х годов. К этому времени разведка лавовых трубок с помощью малых летательных аппаратов может стать одним из условий долгосрочного присутствия человека на Красной планете.