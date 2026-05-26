«Помогите нам построить Вайс-Сити»: хакеры начали массово использовать ажиотаж вокруг GTA VI против фанатов

Недавние слухи (в итоге опровергнутые) о скором старте предзаказов горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI от студии Rockstar Games взбудоражили не только фанатов, но и мошенников.

Источник изображения: Rockstar Games

Как сообщает портал PCMag со ссылкой на данные исследователей безопасности, вслед за распространением слухов о предзаказах GTA VI интернет наводнили вредоносные ПО и мошеннические кампании, использующие ажиотаж фанатов против них.

Злоумышленники распространяли поддельные установщики, фиктивные бета-ключи, репаки с троянами и фишинговые страницы, нацеленные на пользователей ПК и мобильных устройств — платформ, для которых GTA VI даже не анонсирована.

«Помогите нам построить Вайс-Сити», — гласит призыв на несуществующую «бету» GTA VI. Организаторы обещают ранний доступ, эксклюзивные награды, полную версию игры для PS5, Xbox Series X и S.

Тем временем на пиратских сайтах курсируют якобы взломанные сборки GTA VI для ПК. Никакой игры внутри нет:

  • вредоносный пакет маскируется под настоящий установщик;
  • приложение активирует вредоносный файл, замаскированный под компонент драйвера Nvidia;
  • этот файл может модифицировать память устройства, загружать дополнительное вредоносное ПО и подключаться к внешним серверам для получения дальнейших инструкций.

Скриншоты мошеннических кампаний (источник изображений: PCMag)
«GTA VI — одна из самых ожидаемых игр в истории, и именно такой уровень ажиотажа интересует преступников. Когда люди отчаиваются получить ранний доступ, их бдительность падает. Этим и пользуются злоумышленники», — подчеркнули исследователи.

После двух переносов релиз GTA VI ожидается 19 ноября 2026 года только на PS5, Xbox Series X и S. Никакого расширения платформенной географии или бета-тестирований игры Rockstar не анонсировала.

Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
