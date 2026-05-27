Профсоюз Samsung поддержал сделку по новой системе премирования 74 % голосов

Предотвращение рекордной по своим масштабам забастовки сотрудников Samsung Electronics оказалось делом не самым простым, и проблема заключалась не только в разногласиях сторон, которые долго не удавалось уладить. Сотрудники подразделений, не связанных с производством чипов, выражали своё недовольство обсуждаемыми условиями изменения величины премиальных выплат, но в итоге 74 % членов крупнейшего профсоюза Samsung проголосовали за эти изменения.

Таким образом, теперь сделку можно будет оформить окончательно. Напомним, она подразумевает особые условия премирования сотрудников Samsung Electronics из средств, получаемых в виде операционной прибыли, на ближайшие десять лет. Занятые на производстве микросхем памяти сотрудники в этом году получат до $428 000, на прочих направлениях выплаты будут скромнее, и это уже создало предпосылки для судебных разбирательств по поводу такой несправедливости. Находятся у сделки с профсоюзом противники и среди акционеров Samsung, поскольку она затрагивает и их интересы.

Поддержка сделки 74 % голосов среди членов профсоюза Samsung вызвала рост курса акций компании на 8 % в ходе утренних торгов в Сеуле. Рынок отреагировал подобным образом, поскольку ратификация соглашения исключает риск длительной и обременительной для Samsung забастовки. Впрочем, сделка в её нынешнем виде не решает всех проблем компании, поскольку ей придётся устранять неравенство распределения премий, которое невольно усиливается в результате внедрения новой схемы. По имеющимся прогнозам, в этом году Samsung Electronics может оказаться одной из наиболее прибыльных компаний мира, получив $220,4 млрд операционной прибыли и уступив только Saudi Aramco с её $245,2 млрд. Всего в голосовании приняло участие 62 616 сотрудников Samsung, из них 74 % поддержали условия сделки с работодателем.