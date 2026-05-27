Сегодня 27 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Профсоюз Samsung поддержал сделку по нов...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Профсоюз Samsung поддержал сделку по новой системе премирования 74 % голосов

Предотвращение рекордной по своим масштабам забастовки сотрудников Samsung Electronics оказалось делом не самым простым, и проблема заключалась не только в разногласиях сторон, которые долго не удавалось уладить. Сотрудники подразделений, не связанных с производством чипов, выражали своё недовольство обсуждаемыми условиями изменения величины премиальных выплат, но в итоге 74 % членов крупнейшего профсоюза Samsung проголосовали за эти изменения.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Таким образом, теперь сделку можно будет оформить окончательно. Напомним, она подразумевает особые условия премирования сотрудников Samsung Electronics из средств, получаемых в виде операционной прибыли, на ближайшие десять лет. Занятые на производстве микросхем памяти сотрудники в этом году получат до $428 000, на прочих направлениях выплаты будут скромнее, и это уже создало предпосылки для судебных разбирательств по поводу такой несправедливости. Находятся у сделки с профсоюзом противники и среди акционеров Samsung, поскольку она затрагивает и их интересы.

Поддержка сделки 74 % голосов среди членов профсоюза Samsung вызвала рост курса акций компании на 8 % в ходе утренних торгов в Сеуле. Рынок отреагировал подобным образом, поскольку ратификация соглашения исключает риск длительной и обременительной для Samsung забастовки. Впрочем, сделка в её нынешнем виде не решает всех проблем компании, поскольку ей придётся устранять неравенство распределения премий, которое невольно усиливается в результате внедрения новой схемы. По имеющимся прогнозам, в этом году Samsung Electronics может оказаться одной из наиболее прибыльных компаний мира, получив $220,4 млрд операционной прибыли и уступив только Saudi Aramco с её $245,2 млрд. Всего в голосовании приняло участие 62 616 сотрудников Samsung, из них 74 % поддержали условия сделки с работодателем.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-бум расколол Samsung: сотрудники судятся из-за гигантских премий производителям чипов
Работники чипового бизнеса Samsung выбили бонусы до $428 000 — остальные почувствовали себя обделёнными
Работники чипового бизнеса Samsung выбили премии почти по $340 000 на человека
Micron Technology преодолела рубеж в $1 трлн капитализации на волне ИИ-бума
Samsung разработала первый в мире прототип флеш-чипа 3D NAND с 900 слоями
MediaTek намекнула на выпуск первого чипа для Windows-ноутбуков в преддверии Computex 2026
Теги: samsung, samsung electronics, забастовка, профсоюз, сделка
samsung, samsung electronics, забастовка, профсоюз, сделка
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Критики вынесли вердикт шпионскому боевику 007 First Light — лучший «Джеймс Бонд» или Hitman для казуальных игроков?
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением
Классическая «Панель управления Nvidia» отправилась на пенсию — новые драйверы GeForce вышли без неё
«Цены на подписку растут, а качество игр падает»: июньская подборка PS Plus разочаровала фанатов
«Помогите нам построить Вайс-Сити»: хакеры начали массово использовать ажиотаж вокруг GTA VI против фанатов
Серверы с ИИ-агентами по всему миру оказались под угрозой из-за ошибки фреймворка Starlette 3 ч.
Предустановленное ПО в смартфонах Motorola начало подменять партнёрские ссылки на Amazon 3 ч.
Верховный суд РФ разрешил бывшим сотрудникам Oracle оставить себе миллионные выходные пособия 9 ч.
Косплеер смастерил куртку из Cyberpunk 2077 с OLED-воротником, на котором можно играть в Cyberpunk 2077 10 ч.
Продажи беспощадной ролевой песочницы Kenshi превысили 3 миллиона копий, а Kenshi 2 «превзойдёт ваши ожидания» 11 ч.
Глава Take-Two объяснил, почему отказывается признавать Red Dead Online упущенной возможностью 12 ч.
Власти США начали считать протесты против ИИ и ЦОД проявлением «антитехнологического экстремизма» 13 ч.
Смартфоны Honor массово «разучились» делать скриншоты, пожаловались пользователи 13 ч.
Nvidia выпустила драйвер без «Панели управления», но с поддержкой 007 First Light, World of Tanks: Heat и других новых игр 13 ч.
В популярной ОС для роботов обнаружена уязвимость, позволяющая перехватывать управление 14 ч.
Профсоюз Samsung поддержал сделку по новой системе премирования 74 % голосов 31 мин.
Micron Technology преодолела рубеж в $1 трлн капитализации на волне ИИ-бума 3 ч.
Qualcomm и ByteDance заключили соглашение о поставках специализированных ASIC для ИИ 3 ч.
Новая статья: Обзор видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC 6 ч.
Серверные Arm-процессоры NVIDIA Vera обогнали современные Intel Xeon и AMD EPYC в некоторых тестах 7 ч.
Новая статья: Обзор материнской платы MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI: прокачка на максимум 8 ч.
Gigabyte подарит 1 грамм чистого золота покупателям RTX 5090 за $5250 — но не всем 8 ч.
Intel на днях представит платформу Arc G3 для портативных игровых приставок 8 ч.
Cooler Master выпустила СЖО B360 TV ARGB с 6-дюймовым поворотным экраном 8 ч.
Сделка Anthropic и Microsoft расширит спрос на ИИ ASIC и повлияет на цепочки поставок для облачного рынка 9 ч.