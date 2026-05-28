После провального дебюта Ferrari Luce глава Lamborghini убедился в правильности ставки на гибриды

Выход первой электрической модели Ferrari на этой неделе сопровождался волной критики не только от обывателей, но и бывшего руководства легендарной итальянской марки. Конкурирующая Lamborghini после этого ещё раз убедилась, что поступила правильно, отказавшись от чисто электрических моделей в пользу заряжаемых гибридов.

Своим мнением на этот счёт поделился с ресурсом CNBC генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн (Stephan Winkelmann). Он напомнил, что его компания некогда планировала выпустить не только чисто электрический спорткар Lanzador, но и электрический вариант популярного по меркам сегмента кроссовера Urus. В определённый момент компания отказалась от этой идеи, предпочтя сосредоточиться на создании подзаряжаемых от сети гибридов. «Наше решение перейти от ДВС к подключаемым гибридам было очень важно для нас, и оно сработало. Мы не говорим о наших конкурентах — каждый имеет собственную стратегию», — дипломатично прокомментировал ситуацию глава Lamborghini.

Давать оценку действиям Ferrari он отказался, но подчеркнул, что залогом успеха являются инновации, которые не должны внедряться только ради инноваций или навязываться клиентам силой. Изучая реакцию рынка на электромобили в своём сегменте, представители Lamborghini, по словам главы компании, заметили отсутствие роста спроса, а потому решили отказаться от чисто электрических машин в пользу подзаряжаемых гибридов.

Падение курса акций Ferrari после анонса электрокара Luce, как считают аналитики, было в значительной степени обусловлено неприятием дизайна, к формированию которого приложил руку бывший главный дизайнер Apple Джони Айв (Jony Ive). Первый электромобиль марки, по мнению многих критиков, слишком сильно отходит от эстетики типичных моделей Ferrari. Некоторые противники дизайна Luce убеждены, что он размывает имидж марки.

Теги: ferrari, lamborghini, lamborghini urus, электромобиль, спорткар
