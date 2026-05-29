SpaceX поумерила аппетиты: оценка компании перед IPO снижена до $1,8 трлн

Амбиции Илона Маска (Elon Musk) предсказуемо распространяются на процесс подготовки к IPO его аэрокосмической компании SpaceX, и оно должно стать крупнейшим размещением акций в истории. Правда, после консультации с инвесторами компания решила поумерить аппетиты в части целевой величины капитализации.

Теперь, как сообщает Bloomberg, сочетающий социальную сеть, платформу ИИ и аэрокосмический бизнес конгломерат Илона Маска намерен оценить свою капитализацию в ходе IPO в более скромные $1,8 трлн вместо изначальных $2 трлн, которые упоминались в апреле этого года. В любом случае, от намерений выручить в ходе мероприятия $75 млрд компания всё же не отказывается, изменилась лишь целевая оценка капитализации.

Активная фаза подготовки к IPO начнётся 4 июня, а цена размещения будет определена 11 июня текущего года. График может быть смещён на несколько дней, поэтому указанные даты не являются окончательными. По итогам прошлого года SpaceX выручила $18,7 млрд, но завершила период с убытком в размере $4,94 млрд, хотя в 2024 году получила прибыль в размере $791 млн. Основную часть выручки SpaceX в прошлом году ($11 млрд) обеспечило подразделение Starlink, которое специализируется на оказании услуг спутниковой связи. SpaceX собирается выйти на торговые площадки в США под тикером SPCX.

Теги: spacex, ipo, капитализация, акции, илон маск
