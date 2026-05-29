Сегодня 29 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Тим Суини раскритиковал Valve за повышен...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Тим Суини раскритиковал Valve за повышение цен Steam Deck и припомнил Гейбу Ньюэллу яхту за полмиллиарда

Некогда бюджетная портативная игровая приставка Steam Deck недавно резко подскочила в цене, и компания Valve объяснила это «логистическими проблемами» или, проще говоря, дефицитом чипов памяти. Вскоре по этому поводу высказался глава Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney), напомнив гендиректору Valve про его яхту ценой $500 млн.

Источник изображения: steamdeck.com

Источник изображения: steamdeck.com

«Все тут слишком суровы. Комплектующие подскочили в цене, и платят за них пользователи Steam, а экономические тенденции породили серьёзные перебои в цепочке поставок комплектующих для мегаяхт», — написал господин Суини в соцсети X. Нельзя сказать, что он исключительно неправ. У Гейба Ньюэлла действительно есть 111-метровая суперъяхта «Левиафан» (Leviathan), на борту которой есть больница, эллинг для подводной лодки, 15 игровых ПК, два тренажёрных зала, пляжный клуб площадью 250 м² со спа-салоном и баром, а также трамплины для прыжков в воду. Сейчас это пятидесятая по величине яхта в мире.

Источник изображения: x.com/TimSweeneyEpic

Источник изображения: x.com/TimSweeneyEpic

С другой стороны, Valve — лишь одна из многих компаний, которые повысили цены, чтобы компенсировать рост цен на комплектующие. И трудно сказать, как изменилась в новых условиях маржа Valve. Пользователи в соцсетях не удержались и от уколов в адрес главы Epic Games. «Слушай, Тим, а когда Valve в последний раз сокращался сотрудников? Ах да, никогда», — гласит самый популярный комментарий. Но и он верен лишь отчасти. Epic Games действительно два месяца назад уволила тысячу сотрудников. Но и Valve сокращала штат дважды — в 2013 и 2019 году. Наконец, несмотря на резкий рост цен, американские геймеры раскупили новую партию Steam Deck всего за сутки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Valve возобновила продажи Steam Deck, но цена взлетела на сотни долларов
Valve подтвердила, что «усердно работает» над созданием Steam Deck 2
Valve обратилась за помощью в покупке памяти для своих игровых консолей к партнёрам
Обделённые сотрудники Samsung оспорят в суде огромные премии для чипмейкеров
Samsung первой в мире начала поставлять образцы передовой памяти HBM4E
Представлены портативные консоли OneXPlayer 3 на базе Intel Arc G3 Extreme и OneXPlayer X2 Mini Pro с AMD Ryzen AI Max+ 395
Теги: тим суини, гейб ньюэлл, epic games, valve, steam deck
тим суини, гейб ньюэлл, epic games, valve, steam deck
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Роскомнадзор усилил блокировку Telegram, взявшись за MTProto-прокси
После провального дебюта Ferrari Luce глава Lamborghini убедился в правильности ставки на гибриды
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN
CD Projekt объяснила, почему не стоит ждать дополнений к The Witcher 4
Учёные обнаружили чёрную дыру, которая нарушает законы астрофизики
Стартап Shift предложил бесплатную уборку домов ради обучения роботов 41 мин.
Project Lightwell: IBM и Red Hat предложили корпорациям скинуться на патчи безопасности для open source ПО и сами вложат $5 млрд 42 мин.
Фирма случайно спустила $500 млн на Anthropic Claude всего за месяц 2 ч.
В «Google Фото» появятся новые средства управления «Воспоминаниями» 3 ч.
Meta рассматривает выход на рынок облачных услуг 4 ч.
Ролевой экшен Grim Dawn спустя 10 лет после релиза получит самое масштабное дополнение Fangs of Asterkarn — дата релиза уже известна 4 ч.
Улучшение посадки семян, эксклюзивные анимации для питомцев и перенастройка управления: для Crimson Desert вышел патч 1.09.00 4 ч.
ReactOS, воссоздающая Windows NT, получила поддержку Arm-процессоров 5 ч.
«Яндекс Карты» научились предлагать разные пешие маршруты 5 ч.
«Если бы у Zelda, Castlevania и Dark Souls родился ребёнок»: олдскульный экшен Mina the Hollower стартовал в Steam с «очень положительными» отзывами 6 ч.
Союзные ЦОДы: российские дата-центры пригласили в Беларусь 17 мин.
Тим Суини раскритиковал Valve за повышение цен Steam Deck и припомнил Гейбу Ньюэллу яхту за полмиллиарда 2 ч.
Honor представила смартфон Win Turbo с батареей на 10 000 мА·ч и корпусом тоньше 8 мм 2 ч.
Взрыв New Glenn уничтожил стартовый комплекс Blue Origin — восстановление займёт не меньше года 2 ч.
Dreame раскрыла цену робота-пылесоса Cyber X, способного ездить по лестницам 2 ч.
Видео: китайский 5-тонный eVTOL от AutoFlight впервые полетал строем с аппаратами поменьше 3 ч.
Dell представила 39-дюймовый монитор 5K OLED и 34-дюймовый QD-OLED с частотой 280 Гц 3 ч.
Почти половина мобильных роутеров провалила тесты «МегаФона» 4 ч.
Утечка раскрыла первый ноутбук Dell XPS на Arm-чипе Nvidia N1X 4 ч.
Cooler Master и G.Skill представили толстый модуль DDR5 со встроенным активным охлаждением 4 ч.