Тим Суини раскритиковал Valve за повышение цен Steam Deck и припомнил Гейбу Ньюэллу яхту за полмиллиарда

Некогда бюджетная портативная игровая приставка Steam Deck недавно резко подскочила в цене, и компания Valve объяснила это «логистическими проблемами» или, проще говоря, дефицитом чипов памяти. Вскоре по этому поводу высказался глава Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney), напомнив гендиректору Valve про его яхту ценой $500 млн.

«Все тут слишком суровы. Комплектующие подскочили в цене, и платят за них пользователи Steam, а экономические тенденции породили серьёзные перебои в цепочке поставок комплектующих для мегаяхт», — написал господин Суини в соцсети X. Нельзя сказать, что он исключительно неправ. У Гейба Ньюэлла действительно есть 111-метровая суперъяхта «Левиафан» (Leviathan), на борту которой есть больница, эллинг для подводной лодки, 15 игровых ПК, два тренажёрных зала, пляжный клуб площадью 250 м² со спа-салоном и баром, а также трамплины для прыжков в воду. Сейчас это пятидесятая по величине яхта в мире.

С другой стороны, Valve — лишь одна из многих компаний, которые повысили цены, чтобы компенсировать рост цен на комплектующие. И трудно сказать, как изменилась в новых условиях маржа Valve. Пользователи в соцсетях не удержались и от уколов в адрес главы Epic Games. «Слушай, Тим, а когда Valve в последний раз сокращался сотрудников? Ах да, никогда», — гласит самый популярный комментарий. Но и он верен лишь отчасти. Epic Games действительно два месяца назад уволила тысячу сотрудников. Но и Valve сокращала штат дважды — в 2013 и 2019 году. Наконец, несмотря на резкий рост цен, американские геймеры раскупили новую партию Steam Deck всего за сутки.