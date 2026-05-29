Дополнение «Баллады прошлого» к The Witcher 3 станет «прологом» к будущему «Ведьмака»

Соруководитель CD Projekt Михал Новаковский (Michał Nowakowski) обозначил позицию во франшизе «Ведьмак» третьего сюжетного дополнения к фэнтезийному ролевому боевику The Witcher 3: Wild Hunt.

Напомним, «Баллады прошлого» (Songs of the Past) станет первым сюжетным аддоном для The Witcher 3 со времён Blood and Wine (2016). DLC создаётся в сотрудничестве с польской студией Fool's Theory, которая в ответе за ремейк первого «Ведьмака».

«Возвращение Геральта спустя более чем десять лет будет отличным приключением и путешествием по воспоминаниям, прежде чем мы передадим факел Цири в The Witcher 4», — заявил Новаковский в рамках финансового отчёта CD Projekt.

В разговоре с инвесторами Новаковский уточнил, что рассматривает «Баллады прошлого» как своего рода пролог к будущему всей франшизы «Ведьмак», но не в дословном смысле — это не вступление к The Witcher 4.

«Конечно, косвенно это напоминание [о серии], <......> способ поддержать разговоры о The Witcher 3. Но всё это побочные явления. Для нас главное — сделать качественный и весёлый игровой опыт для фанатов The Witcher», — заверил Новаковский.

Ранее сообщаюсь, что «Баллады прошлого» будет сопоставимо по размеру с «Кровь и вино», предложит новый контент для любителей гвинта и историю, связанную с апрельской открыткой CDPR к празднику Беллетэйн из мира «Ведьмака».

Релиз «Баллад прошлого» ожидается в 2027 году на PC, PS5, Xbox Series X и S. К выходу дополнения CD Projekt Red повысит системные требования The Witcher 3: Wild Hunt, но пользователям Windows 10 переживать не стоит.