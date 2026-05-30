Nvidia, Microsoft и Arm раскрыли координаты анонса чипа N1X для Windows-ноутбуков — ждать осталось недолго

Nvidia, Microsoft и Arm недвусмысленно намекнули на скорый анонс Arm-процессоров Nvidia для ноутбуков под управлением Windows. Компании синхронно опубликовали в X сообщение «A new era of PC» с координатами Taipei Music Center, где 1 июня состоится выступление главы Nvidia Дженсена Хуанга в рамках мероприятия GTC Taipei, проходящего одновременно с Computex 2026. Практически нет сомнений, что речь пойдёт о давно обсуждаемых чипах Nvidia N1 и N1X, созданных при участии MediaTek.

Официально компании пока не раскрыли, какой именно продукт будет представлен. Однако участие Microsoft и Arm в общей рекламной кампании указывает на платформу Windows on Arm, а Nvidia уже несколько лет связывают со слухами о подготовке собственных Arm-процессоров для ПК. По данным The Verge и Tom’s Hardware, анонс N1 и N1X должен состояться именно во время тайбэйского мероприятия Nvidia.

Интригу усилила и MediaTek. В апреле организаторы Computex отменили выступление генерального директора компании Рика Цая, сославшись на изменения в расписании. После этого появились предположения, что MediaTek может не проводить отдельную презентацию, а появиться в связке с Nvidia. Кроме того, отраслевые источники ранее сообщали, что ноутбуки на базе N1X готовят Dell и Lenovo.

По неофициальным данным, старший чип N1X получит 20 Arm-ядер и встроенную графику Nvidia Blackwell с 6144 ядрами CUDA, что соответствует количеству блоков у GeForce RTX 5070. Также в утечках упоминалась поддержка до 128 Гбайт памяти LPDDR5X. Эти характеристики пока не подтверждены производителем, а сравнение с дискретной GeForce RTX 5070 стоит воспринимать осторожно: встроенная графика будет делить память и теплопакет с вычислительными ядрами, поэтому её реальная производительность может заметно отличаться.

Если Nvidia действительно представит N1 и N1X для массовых Windows-ноутбуков, это станет важным событием для рынка Windows on Arm. Сейчас этот сегмент опирается исключительно на платформы Qualcomm Snapdragon X, тогда как появление Nvidia даст производителям ПК ещё одного крупного поставщика Arm-чипов и может усилить конкуренцию среди доступных платформ для ноутбуков.

Nvidia и MediaTek уже сотрудничали над Arm-процессором GB10 для компактной системы DGX Spark, представленной на CES 2025. Тогда Дженсен Хуанг говорил, что MediaTek сможет продавать созданный совместно с Nvidia процессор и в собственных продуктах. N1 и N1X, если они будут представлены на Computex, могут стать развитием этой связки, но уже для массовых или полупрофессиональных Windows-ноутбуков.

