Память стала новой нефтью эпохи ИИ — производители нашли, как не допустить обвала рынка в будущем

Производители памяти Micron, Samsung и SK hynix впервые оказались дороже крупнейших нефтяных компаний мира. Однако, как считает Wall Street Journal, их акции по-прежнему выглядят недооценёнными благодаря буму искусственного интеллекта и переходу отрасли на долгосрочные контракты.

Источник изображений: micron.com

Рыночная капитализация трёх крупнейших в мире производителей памяти Micron, Samsung и SK hynix сейчас превышает $1 трлн каждой, и в сумме это на 22 % выше аналогичного показателя трёх самых дорогих нефтяных компаний мира, даже с учётом $1,8 трлн у одной только Saudi Aramco. С учётом цепочки производства памяти стоимость ещё выше: капитализация Sandisk с марта почти утроилась и почти сравнялась с показателем PetroChina — крупнейшего производителя нефти в Азии.

Столь стремительные успехи вызывают опасения, что акции производителей памяти вот-вот рухнут, особенно с учётом высокой цикличности в этой отрасли. Но недавние изменения в деловой практике говорят об обратном: они скорее недооценены. Память, как и нефть, считается товаром, который подвержен резким колебаниям цен. Но спрос на эти чипы сейчас определяет отрасль искусственного интеллекта, поэтому цены продолжают расти. А производители используют рычаги влияния, чтобы заставить клиентов подписывать долгосрочные соглашения — при достаточном количестве таких сделок волатильность цен удастся обуздать.

Micron объявила о заключении первого пятилетнего соглашения в марте; Sandisk доложила, что заключила долгосрочные соглашения уже с пятью клиентами; SK hynix подобных сведений не привела, но и она явно обсуждала с клиентами их будущие потребности, потому что отметила, что в ближайшие три года спрос «значительно превышает» её производственные мощности. В следующем году на долю таких контрактов придутся до 30 % поставок, гласят оценки аналитиков — они также считают, что технологические гиганты Microsoft, Google (Alphabet) и Amazon обеспечили себе около двух третей мирового производства чипов памяти для серверов.

Долгосрочные контракты делают будущую прибыль производителей памяти более предсказуемой. И она существенна. Скорректированная прибыль Micron на акцию за завершившийся в феврале квартал выросла до $12,20 с $1,56 за аналогичный период годом ранее. По итогам финансового года, который закончится в августе, этот показатель достигнет $60, а в следующий финансовый год составит около $106. При текущей рыночной капитализации более $1 трлн акции Micron торгуются по цене, менее чем десятикратно превышающей прогнозируемую прибыль компании за следующие четыре квартала — то есть компания входит в 10 % самых недооценённых из индекса S&P 500.

Sandisk имеет капитализацию примерно в 10,5 раза выше прогнозируемой прибыли; у Samsung и SK hynix этот показатель составляет от шести до семи. Для сравнения, средний мультипликатор тридцати компаний в индексе PHLX Semiconductor составляет около 26. Иными словами, память всё больше напоминает новую нефть эпохи ИИ, однако рынок пока оценивает её производителей заметно дешевле большинства крупных полупроводниковых компаний.

Теги: micron, samsung, sk hynix
