Рынок смартфонов ждёт худший год в истории — продажи рухнут почти на 14 %

Пока дефицит памяти набирал силу, у аналитиков ещё наблюдались заметные расхождения в прогнозах относительно степени снижения объёмов продаж смартфонов в текущем году, но как только тенденции сформировались и подтвердились, они стали чаще делать схожие заявления. Вслед за IDC, на 13,9-процентное снижение рынка смартфонов призывают рассчитывать и аналитики Counterpoint Research.

По мнению последних, в текущем году мировые поставки смартфонов ограничатся 1,08 млрд единиц, что будет соответствовать самому резкому снижению в размере 13,9 % за всю историю наблюдений. Ещё в феврале в Counterpoint Research предлагали рассчитывать на снижение мировых объёмов поставок смартфонов на 12,4 %, но теперь прогноз приходится ухудшить. Помимо дефицита памяти, на ситуацию негативно влияет вооружённый конфликт на Ближнем Востоке, через который пролегают важные логистические маршруты.

Оптовые цены на смартфоны в первом квартале выросли на 14 %, хотя объёмы поставок при этом в годовом сравнении сократились на 3,1 %. Производители чипов уделяют больше внимания более дорогим компонентам, смартфоны начального ценового уровня становятся невыгодными в производстве. Скорее всего, устройства стоимостью менее $150 вообще исчезнут с рынка в обозримой перспективе. Для некоторых производителей сам вопрос присутствия на рынке обретает неожиданную актуальность. Компенсировать влияние дефицита памяти на себестоимость смартфонов в полной мере через повышение цен и сокращение объёма памяти в начальных конфигурациях устройств у производителей смартфонов не получается.

Зато премиальный сегмент чувствует себя неплохо. Объёмы продаж iPhone в этом году останутся на уровне прошлого, как считают в Counterpoint Research, а в следующем даже могут вырасти на 5 %. Масштабы бизнеса позволяют Apple проще пережить нынешний кризис на рынке смартфонов. Конкурирующая Samsung объёмы продаж в первом квартале удержала на уровне аналогичного периода прошлого года, а по итогам всего 2026 года может ограничиться снижением поставок смартфонов только на 4 %.

Для сравнения, Xiaomi и Honor в этом году просядут по объёмам поставок смартфонов на мировой рынок на 28 % и 20 % соответственно, а сильно зависящая от ценового сегмента «ниже $150» китайская Transsion потеряет до 32 % объёмов поставок. Тем более, что её основными регионами сбыта остаются страны с не очень развитой экономикой, для которых любое повышение цен остаётся очень чувствительным.