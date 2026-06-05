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Ноутбуки массово возвращаются к 8 Гбайт оперативной памяти в базовых комплектациях

В 2024 и 2025 годах начало создаваться ощущение, что 16 Гбайт оперативной памяти стали базовым минимумом для ноутбуков среднего класса: Microsoft зафиксировала 16 Гбайт как стандарт для Copilot+ PC, и Apple перестала комплектовать свои ноутбуки меньшим объёмом памяти. Но реальная жизнь вносит свои коррективы, пишет Tom’s Hardware, и в этом году 8-Гбайт модели вернулись.

Та же Apple выпустила MacBook Neo — он выглядит как компьютер премиум-класса, но работает на чипе A18 Pro от iPhone 16 Pro и имеет 8 Гбайт оперативной памяти. И большинство авторов обзоров пришло к выводу, что и 8 Гбайт достаточно для комфортной работы macOS. В случае MacBook Air и Pro объём в 16 Гбайт всё-таки остался как минимальный.

Дальше открылась выставка Computex 2026, на которой множество производителей представило свои ответы на MacBook Neo: Dell XPS 13 и Acer Swift Air 14 предложили чипы семейства Wildcat Lake и от 8 Гбайт памяти по цене от $699; самым дешёвым стал Chuwi UniBook с теми же 8 Гбайт памяти и ценником «около $449». В мае появился и ориентированный на бизнес-клиентов 13-дюймовый Surface Laptop с 8 Гбайт памяти при ценнике уже $1299,99, так что небольшой объём ОЗУ перестал быть прерогативой бюджетного сегмента.

Некоторые ноутбуки на Wildcat Lake по-прежнему комплектуются 16 Гбайт памяти — например, Lenovo IdeaPad Slim 3i за $899,99. При этом модели с 8 Гбайт оснащаются клавишами Copilot на клавиатуре, хотя и не относятся к классу Copilot+ PC. В посвящённом Wildcat Lake разделе сайта Intel представлен длинный список партнёров, и многие из них, вероятно, выпустят ноутбуки с 8 Гбайт памяти. А компьютер Acer Aspire Go 15 на бюджетом Arm-чипе Qualcomm Snapdragon C вообще получит «до» 8 Гбайт, то есть, возможно, и меньше.

На практике для базовых задач объёма в 8 Гбайт оперативной памяти, возможно, хватает, если ограничиваться лёгкими приложениями и не открывать десятки вкладок в браузере. К тому же Windows 11, у которой в системных требованиях указаны 4 Гбайт, получила первое из обновлений серии K2, которое обещает повысить её производительность. Но, вероятно, когда дефицит чипов памяти сойдёт на нет, и цены снова придут в норму, 16 Гбайт снова станут стандартом — даже для компьютеров начального уровня.

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Теги: ноутбук, оперативная память, дефицит
ноутбук, оперативная память, дефицит
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