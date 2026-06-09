Октябрьский скачок цен на Game Pass обернулся для Xbox потерей «миллионов подписчиков»

Новый главный стратег Xbox Мэттью Болл (Matthew Ball) в интервью The Game Business на фестивале Summer Game Fest 2026 рассказал о последствиях прошлогоднего повышения цен на подписку Game Pass.

Напомним, в октябре Microsoft объявила о подорожании тарифа Game Pass Ultimate с $20 до $30, а PC Game Pass — с $12 до $16,5. С приходом нового гендиректора Xbox Аши Шармы (Asha Sharma) компания дала задний ход.

Xbox снизила стоимость Game Pass Ultimate до $23 и PC Game Pass до $14. В обмен на удешевление тарифов подписчики лишились появления в Game Pass на релизе новых Call of Duty — теперь их будут добавлять в сервис с годовой задержкой.

По словам Болла, из-за октябрьского повышения цен Game Pass лишился «миллионов подписчиков» по всему миру, тогда как новая стоимость подписки активно «резонирует» с геймерами.

В недавнем интервью Шарма заявила, что апрельское снижение цен помогло «перезапустить» Game Pass после восьмимесячного спада — сервис вновь начал набирать подписчиков, а не терять их.

Потери миллионов подписчиков безусловно объясняют, почему Шарма поспешила снизить стоимость Game Pass после вступления на должность гендиректора Xbox — спустя всего два месяца после назначения.

Помимо удешевления Game Pass первые месяцы Шармы во главе Xbox запомнятся также возвращением консольных эксклюзивов — грядущие Gears of War: E-Day и Clockwork Revolution выйдут только на PC, Xbox Series X и S.