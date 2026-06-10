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Акции Apple упали после крупных анонсов — возможно, не по её вине

За два дня, которые прошли с момента презентации новых продуктов Apple на конференции WWDC 2025, акции компании подешевели на $25. Негативная динамика может быть связана как с сомнениями инвесторов в отношении самой Apple, так и со сторонними факторами.

Apple представила радикально обновлённого голосового помощника с искусственным интеллектом, который получил название Siri AI и собственное приложение. Аналитики, однако, указали, что у нововведения есть существенные ограничения: Siri AI дебютирует через несколько месяцев, на начальном этапе будет работать только для англоязычных пользователей, из-за особенностей местного законодательства не сразу появится на устройствах в Евросоюзе, а в Китае функция вообще будет отключена. Таким образом, новую функцию не увидят пользователи сервисов Apple в регионах, на которых за последние 12 месяцев пришлись около 35 % поставок iPhone, указывают эксперты.

Падение акций Apple может быть спровоцировано не только действиями самой компании, но и положением вещей на рынке ценных бумаг в целом: здесь отрицательными факторами могут выступать очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке, очередное ожидаемое повышение процентной ставки со стороны ФРС США, а также стремление инвесторов высвободить средства, чтобы принять участие в первичном размещении акций SpaceX. В пользу этой гипотезы говорит то, что в красной зоне сейчас пребывает целый ряд американских фондовых индексов.

Наконец, аппаратные ограничения для работы некоторых представленных Apple новых функций, конечно, расстроят владельцев её устройств, но сыграют на руку производителю, заявили в Morgan Stanley. По их подсчётам, 850 млн iPhone не смогут запускать приложения пакета Apple Intelligence, а 1,3 млрд iPhone не поддерживают самую продвинутую версию Siri. Это значит, что у потребителей появился мощный стимул обновить свои устройства и активнее использовать сервисы iCloud. В результате аналитики банка повысили целевую стоимость акций Apple до $360, сохранив за ними рейтинг «Выше рынка».

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Теги: apple, siri ai, акции
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