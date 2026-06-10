Microsoft запретила сотрудникам использовать Claude Fable 5 — компанию смутили правила хранения данных

Microsoft ограничила доступ своих сотрудников к новой ИИ-модели Claude Fable 5 от компании Anthropic. Решение было принято в связи с изменениями в политике хранения данных, которые вызвали у ИТ-гиганта опасения относительно безопасности конфиденциальной информации.

Несмотря на то, что для пользователей платформ GitHub Copilot и Foundry модель Claude Fable 5 стала доступна сразу после релиза, она отсутствует во внутреннем рабочем интерфейсе для сотрудников компании. При этом предыдущие версии моделей от Anthropic по-прежнему открыты для корпоративного использования, поскольку на них распространяются правила нулевого хранения данных (ZDR).

Причина заключается в том, что работа новых классификаторов безопасности Claude Fable 5 подразумевает сохранение входных и выходных данных на срок до 30 дней. В случае если система зафиксирует потенциальное нарушение правил использования, период хранения логов увеличивается до двух лет, в связи с чем и возникли вопросы относительно того, как сотрудники Microsoft должны использовать Claude Fable 5. Юридический отдел компании в настоящее время проводит оценку этих требований со стороны Anthropic.

Claude Fable 5 стала первым публичным релизом из семейства ИИ-систем Mythos. Ранее создатели заявляли, что модель этой серии оказалась настолько эффективной в задачах кибербезопасности, что её запуск для массового использования представлял значительный риск. Поэтому внедрение строгих мер контроля, повлёкшее за собой изменение регламента обработки данных и хранения логов, стало обязательным условием Anthropic для вывода продукта на рынок. Издание The Verge обратилось в Microsoft за комментариями, но компания пока не ответила.