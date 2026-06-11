Google начнёт использовать для обучения ИИ данные из «Google Объектив», Search Live и Translate

Google объявила о внесении изменений в систему хранения данных пользователей, связанных с использованием поисковых запросов с помощью изображений, аудио и видео. Теперь эти файлы, используемые при поиске через «Google Объектив», Search Live и голосовой поиск через Translate, будут сохраняться в новом разделе «История действий в сервисах Поиска» (Search Services History).

Согласно информации на сайте компании, пользователи смогут отключить сохранение медиафайлов через настройку «Сохранение медиафайлов» (Save Media) или полностью деактивировать «Историю действий в сервисах Поиска». Новая система позволит Google использовать собранные данные для улучшения своих сервисов, включая обучение моделей искусственного интеллекта, а при включенной опции «Персонализированные рекомендации» сможет предоставлять индивидуальные предложения и рекламу с учётом предпочтений пользователя.

Как уточняет The Verge, внедрение нововведений займёт несколько месяцев, при этом текущие настройки конфиденциальности пользователей будут сохранены. Если ранее была отключена опция сохранения данных в разделе «История приложений и веб-поиска» (Web & App Activity), то новый параметр «История действий в сервисах Поиска» также останется неактивным по умолчанию. Компания подчёркивает, что теперь управление историей медиафайлов и общими действиями в сервисах осуществляется через независимые друг от друга разделы настроек.