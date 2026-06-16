Пользователь Claude обратился в суд на Anthropic из-за быстрого исчерпания лимитов платных тарифов

Американец Карл Кан (Karl Kahn) подал в суд на компанию Anthropic, указав в иске, что фактические лимиты использования в рамках премиальных планов Max 5x и Max 20x непрозрачны и оказываются существенно ниже заявленных на официальном сайте.

Указанные тарифные планы стоимостью $100 и $200 появились в апреле 2025 года. По обещанию разработчика тарифы предоставляют соответственно в 5 и 20 раз больший объём использования по сравнению с базовой платной версией Claude Pro, которая стоит $17 в месяц. Однако, согласно тексту искового заявления, после перехода на самый дорогой тариф для работы с инструментом Claude Code, истец начал быстро достигать установленных лимитов. Например, за одну пятичасовую сессию было израсходовано почти 15% недельной квоты.

В связи с этим, как сообщает Engadget со ссылкой на издание The Wall Street Journal, инициатор разбирательства добивается придания иску статуса коллективного, чтобы представлять интересы всех американских пользователей, оплативших данные тарифные планы с момента их запуска. Сама Anthropic отказалась комментировать ситуацию.

Проблема быстрого исчерпания лимитов регулярно обсуждается пользователями на платформе Reddit. В частности, отмечались случаи превышения пятичасовой нормы после отправки всего одного запроса к Claude Code. В июле прошлого года разработчик уже вводил еженедельные ограничения для данного программного агента из-за того, что некоторые клиенты оставляли его работать в фоновом режиме круглосуточно.

Напомним, лимиты связаны с технической спецификой работы больших языковых моделей (LLM), которые оперируют токенами. Каждое действие, включая ввод текста, загрузку файлов и генерацию ответа, требует вычислительных затрат, сильно варьирующихся в зависимости от сложности задачи и длины текущего диалога.

Аналитики считают, что данный судебный иск иллюстрирует растущий разрыв между ожиданиями подписчиков, привыкших к классическим софтверным моделям безлимитных тарифов, и реальными вычислительными затратами, необходимыми для работы LLM. В настоящее время эти расходы частично субсидируют венчурные инвесторы, но ситуация может обостриться после выхода Anthropic и OpenAI на биржу.