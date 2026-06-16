Call of Duty: Vanguard и EA Sports FC 26 возглавили вторую волну июньских новинок Game Pass, а Tomb Raider и Slay the Spire подписку скоро покинут

Компания Microsoft решила развеять негатив вокруг готовящихся увольнений и закрытия студий Xbox анонсом второй волны игр для подписчиков Game Pass в июне и первых июльских новинок сервиса.
Во-первых, с сегодняшнего дня, 16 июня, в Game Pass Ultimate, Premium и PC Game Pass одновременно с официальным релизом появился трёхмерный экшен-платформер Junkster для PC, Xbox Series X и S.
Во-вторых, 17 июня Game Pass пополнит шутер Call of Duty: Vanguard (Ultimate, Premium, PC), а 18 июня к нему присоединится футбольный симулятор EA Sports FC 26 (Ultimate, PC). Обе игры будут доступны на PC, Xbox One, Series X и S.
До конца месяца подписчиков Game Pass ждут ещё две игры:
- шутер на четверых с роглайт-элементами Abyssus для PC, Xbox Series X и S — 25 июня в Game Pass Ultimate, Premium и PC Game Pass;
- кооперативное приключение за рулём дома на колёсах RV There Yet? для PC, Xbox Series X и S — 30 июня в Game Pass Ultimate, Premium и PC Game Pass.
Первыми июльскими новинками Game Pass статут скейтерский симулятор Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (2 июля присоединится к Game Pass Premium) и метроидвания Winds of Arcana: Ruination (6 июля в Game Pass Ultimate, Premium и PC) для PC и Xbox.
Что касается списка на выбывание, то 30 июня библиотеку Game Pass покинут консольная Payday 2 и семь игр для PC и Xbox: Mecha Break, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Slay the Spire, Ultimate Chicken Horse, Unpacking и Volcano Princess.
В апреле Xbox снизила стоимость Game Pass Ultimate и PC Game Pass после октябрьского повышения (оно обернулось для сервиса потерей «миллионов подписчиков»), но Call of Duty на релизе в подписке больше не будет.
Источник: