Nvidia обновила драйверы для устаревших видеокарт на Maxwell, Pascal и Volta

Компания Nvidia выпустила драйвер GeForce 582.66 WHQL для старых графических процессоров GeForce на базе архитектур Maxwell, Pascal и Volta. Этот драйвер не относится к основной ветке драйверов Game Ready для новых игр. Nvidia называет его обновлением безопасности программного обеспечения для графических процессоров, которые больше не поддерживаются драйверами Game Ready.

Драйвер GeForce 582.66 WHQL предназначен для установки на ПК с Windows 10 и Windows 11, оснащённые только видеокартами GeForce на базе архитектур Maxwell, Volta и Pascal. Nvidia заявляет, что обновление устраняет проблемы, которые могут привести к различным последствиям для безопасности. Пакет по-прежнему включает такие распространённые компоненты, как драйвер для звука HD Audio 1.4.5.0, PhysX 9.23.1019, CUDA 13.0 и панель управления Nvidia 8.1.968.0.

В примечании к драйверу не указаны исправления ошибок в играх и общих проблем. Однако в списке открытых проблем по-прежнему упоминается искажённый текст в Counter-Strike 2, когда разрешение игры ниже собственного разрешения экрана. Также в списке ошибок указано мерцание источников света в игре Like a Dragon: Infinite Wealth на некоторых конфигурациях после обновления драйверов. Те же два идентификатора ошибок были исправлены в более новой ветке драйверов R590.

Владельцам старых видеокарт GTX и TITAN на базе вышеуказанных архитектур по-прежнему рекомендуется установить драйвер GeForce 582.66 WHQL из соображений безопасности. Однако его не следует рассматривать как драйвер, добавляющий новые оптимизированные игровые профили, улучшающий производительность или исправляющий проблемы в существующих играх.

Скачать драйвер можно с официального сайта Nvidia.