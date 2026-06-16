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Nvidia обновила драйверы для устаревших видеокарт на Maxwell, Pascal и Volta

Компания Nvidia выпустила драйвер GeForce 582.66 WHQL для старых графических процессоров GeForce на базе архитектур Maxwell, Pascal и Volta. Этот драйвер не относится к основной ветке драйверов Game Ready для новых игр. Nvidia называет его обновлением безопасности программного обеспечения для графических процессоров, которые больше не поддерживаются драйверами Game Ready.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Драйвер GeForce 582.66 WHQL предназначен для установки на ПК с Windows 10 и Windows 11, оснащённые только видеокартами GeForce на базе архитектур Maxwell, Volta и Pascal. Nvidia заявляет, что обновление устраняет проблемы, которые могут привести к различным последствиям для безопасности. Пакет по-прежнему включает такие распространённые компоненты, как драйвер для звука HD Audio 1.4.5.0, PhysX 9.23.1019, CUDA 13.0 и панель управления Nvidia 8.1.968.0.

В примечании к драйверу не указаны исправления ошибок в играх и общих проблем. Однако в списке открытых проблем по-прежнему упоминается искажённый текст в Counter-Strike 2, когда разрешение игры ниже собственного разрешения экрана. Также в списке ошибок указано мерцание источников света в игре Like a Dragon: Infinite Wealth на некоторых конфигурациях после обновления драйверов. Те же два идентификатора ошибок были исправлены в более новой ветке драйверов R590.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Владельцам старых видеокарт GTX и TITAN на базе вышеуказанных архитектур по-прежнему рекомендуется установить драйвер GeForce 582.66 WHQL из соображений безопасности. Однако его не следует рассматривать как драйвер, добавляющий новые оптимизированные игровые профили, улучшающий производительность или исправляющий проблемы в существующих играх.

Скачать драйвер можно с официального сайта Nvidia.

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Теги: видеокарты, nvidia geforce, драйвер, maxwell, pascal, volta
видеокарты, nvidia geforce, драйвер, maxwell, pascal, volta
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