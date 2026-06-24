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Zoox обновила своё роботакси — старт массовых перевозок людей за деньги намечен на конец года

Компания Zoox, принадлежащая Amazon, обновила дизайн своего специализированного роботакси. Zoox представила ряд улучшений комфорта и функциональности полностью автономного электрического транспортного средства, основанных на отзывах пассажиров. Улучшения были внесены в рамках подготовки к серийному производству — планируется выпуск до 10 000 роботакси в год. Компания рассчитывает начать коммерческую эксплуатацию уже в конце этого года.

Источник изображений: Zoox

Источник изображений: Zoox

Основные характеристики роботакси Zoox остались прежними. Это электрическое автономное транспортное средство кубической формы не имеет руля и других элементов управления. Роботакси рассчитано на перевозку четырёх человек со скоростью до 120 км/ч, полагаясь на 40 встроенных камер, радаров, лидаров и инфракрасных датчиков. Электромобиль способен одинаково двигаться в обоих направлениях, все четыре его колеса могут поворачиваться, обеспечивая высокую манёвренность.

Роботакси сохранило люк в крыше и подсветку в виде звёздного неба. Zoox внесла ряд изменений в дизайн и конструкцию, необходимых для роботакси, способного перевозить тысячи пассажиров. Внутри появилось больше мягкой обивки и дополнительных элементов эргономики, материалы и отделка получили более светлую палитру. По замыслу Zoox, это должно создавать «более спокойную атмосферу» и обеспечивать контрастный фон, который облегчает пассажирам поиск предметов, например, смартфонов. Улучшена фиксация гаджетов на зарядной панели, увеличены подстаканники, сенсорный экран стал крупнее и заметнее.

Zoox изменила расположение светоотражательных элементов на кузове роботакси для лучшей видимости и добавила новый динамик и микрофон в дверной интерфейс. Двусторонняя аудиосвязь улучшит связь с пассажирами и другими участниками дорожного движения, а также между техподдержкой Zoox и службами экстренного реагирования.

По словам директора по промышленному дизайну роботов и инженерному обеспечению Zoox Криса Стоффеля (Chris Stoffel), идея заключается в простом, «приподнятом» дизайне салона, который не требует от пассажира особого внимания, как это часто бывает в современных легковых автомобилях. «Обновления, которые мы внесли в эту версию нашего специально разработанного роботакси, ещё больше отличают опыт использования Zoox от всего остального, что доступно сегодня», — уверен он.

Компания запросила коммерческое разрешение на использование своего роботакси, поскольку в нем отсутствуют стандартные элементы управления, предусмотренные федеральным законом. Период общественного обсуждения завершился, и Zoox ожидает решения Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), которое в августе 2025 года предоставило компании разрешение на демонстрацию своих роботакси собственной разработки на дорогах общего пользования.

Zoox настроена серьёзно. В прошлом году компания открыла производственное предприятие в Хейворде, штат Калифорния, где планирует в будущем выпускать до 10 000 роботакси в год. Улучшения в дизайн и эргономику были внесены в рамках подготовки к серийному производству.

На данный момент компания тестирует свои роботакси и предлагает бесплатные поездки в Сан-Франциско, Лас-Вегасе, Остине и Майами.

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Теги: zoox, amazon, автономный транспорт, роботакси
zoox, amazon, автономный транспорт, роботакси
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