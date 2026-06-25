Qualcomm ожидает, что к 2029 году будет получать от реализации серверных чипов по $15 млрд в год

Публикации квартального отчёта Qualcomm на этот раз сопутствовал анонс серверных процессоров Dragonfly C1000, которые будут использоваться гиперскейлерами в агентских задачах и ускорителей Dragonfly AI300 для инференса. Руководство компании выразило надежду, что в серверном сегменте к 2029 году Qualcomm будет ежегодно получать по $15 млрд выручки.

В целом, за пределами рынка смартфонов годовая выручка Qualcomm к тому времени достигнет $40 млрд, из них $10 млрд придутся на сегмент автомобильной электроники. Всё это способствовало росту курса акций Qualcomm на 16 % после закрытия торгов и более обширному ралли в секторе американских компаний технологического сектора. В следующем фискальном году, который начинается в октябре, Qualcomm надеется в серверном сегменте выручить $5 млрд. Ёмкость рынка автомобильных полупроводниковых компонентов, который Qualcomm готова охватить своей деятельностью, компания оценивает в $65 млрд.

Большой опыт Qualcomm в разработке мобильных процессоров пригодится компании при создании серверных, поскольку экономичность последних становится важным фактором в условиях дефицита источников энергии. Поставками серверных процессоров Dragonfly C1000 компания начнёт заниматься с 2028 года, Meta✴ Platforms окажется в числе первых клиентов на этом направлении. По словам представителей Qualcomm, сейчас на рынке центральных процессоров наблюдается дефицит, а потому требуются новые поставщики. Qualcomm также удалось заключить сделку с двумя гиперскейлерами по разработке полузаказных процессоров для их нужд. Руководство не считает, что компания вышла на серверный рынок слишком поздно, поскольку для его освоения нужны соответствующие масштабы поставок и производства, а также инженерные компетенции.