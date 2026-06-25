Сегодня 25 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Qualcomm не хочет терять Китай: новые се...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Qualcomm не хочет терять Китай: новые серверные чипы подстроят под санкции США

Корпорация Qualcomm представила накануне четыре линейки серверных продуктов Dragonfly: центральные процессоры, ИИ-ускорители, полузаказные чипы и решения для телекоммуникационной сферы. Все четыре линейки изделий могут появиться на китайском рынке, поскольку Qualcomm готова их адаптировать с оглядкой на экспортные ограничения США.

Источник изображения: Qualcomm Technologies

Источник изображения: Qualcomm Technologies

Об этом на мероприятии для инвесторов объявил генеральный директор Qualcomm Криштиано Амон (Cristiano Amon), на которого ссылается ресурс Nikkei Asian Review: «Наш бизнес в Китае достаточно велик, и поскольку мы начали диверсифицировать компанию, наше партнёрство с Китаем и нашими китайскими клиентами тоже расширилось». По его словам, Qualcomm обладает весьма прочными связями с китайскими производителями смартфонов и автомобильной электроники, и аналогичных позиций компания хотела бы добиться в серверном сегменте. Как он добавил, существуют вполне чёткие ограничения по типам и характеристикам продуктов, которые можно поставлять из США в Китай, и компания собирается предложить адаптированные для местного рынка решения во всех новых семействах. Предварительные переговоры на эту тему позволяют руководству Qualcomm с оптимизмом смотреть в будущее. Китайский рынок обеспечил 46 % выручки компании за прошлый год, но главным образом благодаря производителям смартфонов. Через пару лет доля смартфонов в общей выручке Qualcomm должна сократиться примерно до трети с нынешних 57 %. По мнению Амона, сейчас Китай является эпицентром разработки агентских ИИ-моделей.

Предлагаемая Qualcomm технология интеграции памяти HBC обладает в шесть раз более высокой удельной пропускной способностью в пересчёте на ватт потребляемой энергии, чем HBM. Решение Qualcomm обеспечивает увеличение доступного объёма памяти, увеличивает пропускную способность и поднимает эффективность вычислений в целом. Qualcomm обеспечила себя запасами памяти для выпуска своих новых серверных решений до сентября 2027 года включительно, да и распространение HBC, по мнению руководства, должно облегчить дефицит памяти. Производители памяти уже интересуются этой технологией. Первым продуктом Qualcomm с поддержкой HBC станет ускоритель AI250, который выйдет в следующем фискальном году, начинающемся в ноябре текущего календарного.

Новые серверные продукты принесут Qualcomm до сентября текущего года $300 млн выручки, а в следующем фискальном году она вырастет до $5 млрд. К 2029 году, по прогнозам компании, годовой оборот рынка чипов для ЦОД достигнет $1 трлн, она претендует как минимум на 5 % от этой суммы. Глава Qualcomm также заверил инвесторов, что взаимодействие с TSMC налажено таким образом, что выпуск чипов, разработанных первой компанией, вторая начинает в очень сжатые сроки, и сразу в приличных объёмах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Отчётность Micron и Qualcomm привела к росту капитализации производителей чипов на $400 млрд
Qualcomm намерена утроить серверную выручку за три года и бросить вызов Intel и AMD
Qualcomm хочет разрабатывать чипы для китайского владельца TikTok
Главным покупателем новых серверных Arm-процессоров Qualcomm Dragonfly C1000 стал Цукерберг
Qualcomm ударила по Nvidia, объявив о выпуске Arm-процессора Dragonfly C1000 на ядрах Oryon и других чипов для дата-центров
SK hynix подорожала на 11 % на новостях о размещении акций в США для привлечения почти $30 млрд
Теги: qualcomm, китай, разработка чипа, ии-чип, экспортные ограничения
qualcomm, китай, разработка чипа, ии-чип, экспортные ограничения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Google DeepMind назвал сроки появления AGI и рассказал, что позволит людям конкурировать с ИИ
OnePlus и Realme могут превратить из самостоятельных брендов в линейки смартфонов внутри Oppo
Телескоп «Джеймс Уэбб» помог разгадать загадку странной розовой планеты в 57 световых годах от Земли
Марсианские породы содержат сложную органику, подтвердил марсоход NASA Perseverance
Warhammer 40,000: Rogue Trader покорила новую вершину продаж, а скоро впервые появится на физических носителях
Культовая «King’s Bounty. Легенда о рыцаре» в честь 18-летия получила масштабный патч с поддержкой модов и достижений 17 мин.
The Sims от инди-разработчиков стала хитом — продажи Paralives за месяц превысили миллион копий 44 мин.
Epic Games добилась своего: Google начала снижать комиссии и разрешила сторонние платежи в «Play Маркете» 2 ч.
OpenAI обновила самую популярную LLM для ChatGPT, сделав её более удобной и приятной в общении 2 ч.
Google Chrome научился отправлять фрагменты экрана напрямую чат-боту Gemini 3 ч.
Selectel разместит новый выпуск облигаций на 5 млрд рублей 11 ч.
GTA VI выйдет с официальным переводом на русский язык 16 ч.
«Дальнобойщики 2» спустя 25 лет после релиза приехали в Steam 18 ч.
YouTube урегулировала очередной судебный иск о вреде соцсетей для детей 18 ч.
Binance пообещала не уходить из Европы, несмотря на проблемы с лицензией 18 ч.
NASA обнаружило пару невероятных экзопланет — легче сахарной ваты, так ещё и на одной орбите 2 мин.
На Reddit собрали статистику о поломках Ryzen X3D за последний год — 70 % испортилось на платах ASRock 21 мин.
До 30 Пбайт и 160 млн IOPS на стойку: DDN представила систему хранения AI400X3M для ИИ 52 мин.
Qualcomm не хочет терять Китай: новые серверные чипы подстроят под санкции США 52 мин.
Главным покупателем новых серверных Arm-процессоров Qualcomm Dragonfly C1000 стал Цукерберг 2 ч.
Qualcomm ударила по Nvidia, объявив о выпуске Arm-процессора Dragonfly C1000 на ядрах Oryon и других чипов для дата-центров 2 ч.
SK hynix подорожала на 11 % на новостях о размещении акций в США для привлечения почти $30 млрд 2 ч.
Nothing раскрыла дизайн грядущего смартфона Phone (4b) 2 ч.
Крупные компании перешли к нормированию доступа сотрудников к ИИ из-за неконтролируемого расхода токенов 3 ч.
Отчётность Micron и Qualcomm привела к росту капитализации производителей чипов на $400 млрд 3 ч.