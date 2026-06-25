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Глава Epic Games раскритиковал Valve за «очень безответственную» политику Steam в отношении генеративного ИИ

Генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) в интервью PC Gamer высказался о восприятии генеративного ИИ в игровой индустрии и раскритиковал Valve за «безответственную» политику Steam в отношении технологии.

Источник изображения: poncle

Источник изображения: poncle

Игр, созданных с применением генеративного ИИ, становится всё больше. Разработчики применяют нейросети для решения разных задач, включая не только рутинные, но иногда и творческие, и многим это не нравится.

В попытке помочь потребителям принять осознанное решение о покупке Valve обязала разработчиков указывать на странице в Steam элементы игры, в подготовке которых участвовал ИИ. Суини эту политику не одобряет.

«Если вы хотите добиться широкой огласки игры, то должны выпустить её в Steam, чтобы люди могли добавить её в желаемое, <...> а ещё вам надо получить это клеймо позора ИИ. И вот у вас есть сообщество хейтеров, которые хотят уничтожить игру», — уверен Суини.

Июньский фестиваль «Играм быть» был наводнён демо ИИ-игр (источник изображения: Kotaku)

Июньский фестиваль «Играм быть» был наводнён демо ИИ-игр (источник изображения: Kotaku)

Суини назвал эту политику Steam в отношении генеративного ИИ «очень безответственной» и призвал Valve отменить её, чтобы не затруднять разработчикам получение шанса на успех.

«[Сейчас] вам приходится выбирать: не использовать инструменты для серьёзного повышения продуктивности или, скорее всего, потерпеть неудачу из-за конкурентов, которые используют», — посетовал Суини.

То, что Тим Суини активно защищает использование нейросетей в создании игр, не удивляет, поскольку будущий движок Unreal Engine 6 от Epic Games ориентирован на интеграцию ИИ, и не всем разработчикам это по душе.

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Теги: steam, valve, epic games, искусственный интеллект, ии
steam, valve, epic games, искусственный интеллект, ии
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