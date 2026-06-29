Слухи: неопределённость вокруг Xbox поставила будущее инди-игр в Game Pass под угрозу

Игры сторонних разработчиков стали одной из ключевых составляющих успеха подписки Game Pass, однако назревшая неопределённость вокруг будущего Xbox бросает тень на новые сделки.

Как сообщил соведущий подкаста The Business of Video Games Podcast Фернандо Ризо (Fernando Rizo), Xbox приостановила заключение новых сделок по включению в Game Pass игр от сторонних разработчиков.

«Говорят, что куча людей, у кого намечалась сделка по Game Pass — то есть ничего не подписано, но переговоры на поздних стадиях… У всех них выбили почву из-под ног», — сообщил Ризо.

Ризо услышал об этом на июньской деловой выставке First Playable в Италии. Будучи соруководителем консалтинговой компании Caboodle Games, он общается со многими инди-разработчиками.

При этом специалист не считает, что играм от сторонних разработчиков в Game Pass конец: «Думаю, они пытаются во всём разобраться. Но сейчас складывается впечатление, что <...> заключённая Caboodle в начале года сделка может быть одной из последних».

Сейчас Xbox находится в разгаре анонсированной новым гендиректором Xbox Ашей Шармой (Asha Sharma) перезагрузки бизнеса. В ближайшие дни реорганизация грозит обернуться массовыми увольнениями и закрытием студий.

В апреле Xbox снизила стоимость Game Pass и отказалась от новых Call of Duty на релизе в подписке, а на прошлой неделе объявила об очередном подорожании консолей Xbox Series X и S — теперь сразу на $100–$150.