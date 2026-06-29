На Samsung, SK hynix и Micron подали в суд за сговор ради взвинчивания цен на память

Компании Samsung, SK hynix и Micron столкнулись с коллективным иском в США по поводу предполагаемого сговора с целью завышения цен на DRAM и ограничения поставок. Иск был подан группой частных лиц и корпоративных потребителей, сообщает VideoCardz со ссылкой на портал Law360.

В иске утверждается, что три компании скоординированно сократили поставки традиционной DRAM, одновременно переориентировав производство на выпуск высокопроизводительной памяти HBM с более высокой маржой. Этот тип памяти используется в основном в ускорителях ИИ и оборудовании центров обработки данных. По утверждению истцов, такой шаг снизил доступность памяти DDR3 и DDR4 и привёл к росту цен для потребителей.

«Олигополисты DRAM одновременно сократили производство, скоординировали переход на HBM и отказ от DDR3 и DDR4, а также сократили и заблокировали поставки традиционной DRAM на фоне невероятного роста цен», — говорится в заявлении.

В иске также утверждается, что Samsung, SK hynix и Micron контролируют большую часть мирового рынка DRAM, а новые игроки не могут быстро увеличить объёмы производства, поскольку строительство заводов по выпуску DRAM может стоить десятки миллиардов долларов и занимать годы. В заявлении говорится, что это делает покупателей уязвимыми, когда крупнейшие поставщики сокращают объёмы производства. С началом роста цен как минимум один поставщик должен был увеличить объёмы производства DRAM на высококонкурентном рынке. Однако этого не произошло, утверждают истцы.

В жалобе также упоминаются предыдущие дела о ценовом сговоре на рынке DRAM. В частности, истцы напоминают, что Samsung и SK hynix признали себя виновными в 2005 году в рамках дела Министерства юстиции США. Micron, в свою очередь, смогла избежать штрафа, сотрудничая с прокуратурой. В новом иске утверждается, что нынешняя ситуация аналогична предыдущим случаям.

Иск подан в тот момент, когда стоимость чипов оперативной и постоянной памяти уже влияет на цены на потребительское оборудование. Одним из последних примеров служит компания Microsoft, которая недавно сообщила о предстоящем повышении цен на игровые приставки Xbox Series X и Series S из-за более чем двукратного роста цен на чипы памяти. Valve также подтвердила, что целевая стоимость компактного игрового ПК Steam Machine значительно выросла из-за подорожания чипов памяти, поэтому устройство теперь стоит от $1000.