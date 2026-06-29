Сегодня 02 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники На Samsung, SK hynix и Micron подали в с...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

На Samsung, SK hynix и Micron подали в суд за сговор ради взвинчивания цен на память

Компании Samsung, SK hynix и Micron столкнулись с коллективным иском в США по поводу предполагаемого сговора с целью завышения цен на DRAM и ограничения поставок. Иск был подан группой частных лиц и корпоративных потребителей, сообщает VideoCardz со ссылкой на портал Law360.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

В иске утверждается, что три компании скоординированно сократили поставки традиционной DRAM, одновременно переориентировав производство на выпуск высокопроизводительной памяти HBM с более высокой маржой. Этот тип памяти используется в основном в ускорителях ИИ и оборудовании центров обработки данных. По утверждению истцов, такой шаг снизил доступность памяти DDR3 и DDR4 и привёл к росту цен для потребителей.

«Олигополисты DRAM одновременно сократили производство, скоординировали переход на HBM и отказ от DDR3 и DDR4, а также сократили и заблокировали поставки традиционной DRAM на фоне невероятного роста цен», — говорится в заявлении.

В иске также утверждается, что Samsung, SK hynix и Micron контролируют большую часть мирового рынка DRAM, а новые игроки не могут быстро увеличить объёмы производства, поскольку строительство заводов по выпуску DRAM может стоить десятки миллиардов долларов и занимать годы. В заявлении говорится, что это делает покупателей уязвимыми, когда крупнейшие поставщики сокращают объёмы производства. С началом роста цен как минимум один поставщик должен был увеличить объёмы производства DRAM на высококонкурентном рынке. Однако этого не произошло, утверждают истцы.

В жалобе также упоминаются предыдущие дела о ценовом сговоре на рынке DRAM. В частности, истцы напоминают, что Samsung и SK hynix признали себя виновными в 2005 году в рамках дела Министерства юстиции США. Micron, в свою очередь, смогла избежать штрафа, сотрудничая с прокуратурой. В новом иске утверждается, что нынешняя ситуация аналогична предыдущим случаям.

Иск подан в тот момент, когда стоимость чипов оперативной и постоянной памяти уже влияет на цены на потребительское оборудование. Одним из последних примеров служит компания Microsoft, которая недавно сообщила о предстоящем повышении цен на игровые приставки Xbox Series X и Series S из-за более чем двукратного роста цен на чипы памяти. Valve также подтвердила, что целевая стоимость компактного игрового ПК Steam Machine значительно выросла из-за подорожания чипов памяти, поэтому устройство теперь стоит от $1000.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google проиграла дело на $2 млрд о манипуляциях с поисковой выдачей
Глава Micron обвинил в нынешнем дефиците памяти низкие цены прошлых лет
Планы южнокорейских производителей памяти по расширению мощностей вызвали рост курса акций поставщиков оборудования
Ретейлеры беспокоятся, что желающим сыграть в GTA 6 не хватит консолей, — ожидается дефицит
Дефицит довёл: производители стали возрождать выпуск модулей DDR4 на 4 Гбайт
Недешёвый игровой ПК Steam Machine оказался близок к себестоимости
Теги: судебное разбирательство, samsung, sk hynix, micron, dram, чипы памяти
судебное разбирательство, samsung, sk hynix, micron, dram, чипы памяти
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские автопроизводители ускоренно отказываются от иностранных чипов — из-за риска санкций
Россияне стали меньше пользоваться Telegram и WhatsApp, но больше — Instagram и Discord
В Китае испытали элементы электромагнитной катапульты для запуска ракет в космос — старты планируют с горных вершин Тибета
ИИ убедили, что «2 + 2 = не 4» — после этого он выдал пароли пользователя
Нашумевшее скандинавское выживание Valheim на релизе подорожает в полтора раза и другие детали обновления 1.0
Google не смогла отбиться от рекордного штрафа в €4,1 млрд в Европе 4 мин.
Кризис Xbox поставил под угрозу закрытия Obsidian — студию в ответе за Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и South Park: The Stick of Truth 47 мин.
Toyota собирается при помощи ИИ навести порядок в своей документации и терминологии 2 ч.
Некоторые смартфоны Google Pixel перестали издавать звуки, когда на них звонят 2 ч.
В сервисе Apple Hide My Email обнаружена уязвимость, позволяющая раскрыть настоящий адрес почты 2 ч.
Anthropic удалила из Claude скрытую защиту от дистилляции ИИ-моделей китайскими разработчиками 3 ч.
Представлено решение Curator.Scanner для поиска уязвимостей во внешней IT-инфраструктуре 3 ч.
Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей 4 ч.
Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo 5 ч.
ИИ и дипфейки используются в каждой восьмой успешной мошеннической схеме 5 ч.
Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink 7 мин.
ИИ подрывает экологические цели: выбросы углекислого газа у Amazon подскочили на 16 % в 2025 году 10 мин.
«Яндекс» разрабатывает новые ИИ-устройства — «Пин», «Хронум» и другие загадочные продукты 16 мин.
Инвестиции с кешбэком: NVIDIA вкладывается в создание ИИ-инфраструктуры партнёров в обмен на доход от её эксплуатации 2 ч.
Weave представила бытового робота Isaac 1 — он будет наводить порядок, пока хозяев нету дома 2 ч.
Будущая Xbox Project Helix, вероятно, будет лишена дисковода 2 ч.
В центре Москвы открыли новый флагманский магазин Xiaomi Store 2 ч.
Getty Images отказалась поглощать Shutterstock — помешал британский регулятор 2 ч.
Intel без лишнего шума подняла рекомендованные цены Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus 2 ч.
Microsoft сняла с производства бюджетные Surface Go и Surface Laptop Go — вместо них предлагает Dell XPS 13 2 ч.