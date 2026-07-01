Anthropic выпустила Claude Sonnet 5 — ИИ-модель «в среднем весе», которая приближается по уровню к Opus 4.8 и заточена под работу с агентами

Одной из важнейших возможностей для современных моделей искусственного интеллекта является их способность управлять агентскими приложениями, и при разработке новой Claude Sonnet 5 компания Anthropic уделила этому первостепенное внимание.

«Она умеет планировать, пользоваться такими средствами как браузеры и терминал, а также работать автономно на уровне, который ещё несколько месяцев назад предполагали более крупные и дорогие модели», — рассказали в компании. Концепция Sonnet 5 основана на том, что управление ИИ-агентами является новым базовым требованием, которое предъявляется к моделям в любом сегменте. Решающим фактором является не то, какая из них лучше всего справляется с этой задачей, а то, насколько дёшево и надёжно она способна делать это без участия человека.

Относящаяся к средней категории Claude Sonnet 5 обещает качество работы, близкое к Opus 4.8, но значительно дешевле; новая модель с сегодняшнего дня устанавливается по умолчанию для всех пользователей платформы Claude — тех, кто на бесплатном тарифе, и тех, кто оформил подписку. При доступе по API до 31 августа цена подключения к Sonnet 5 составляет $2 за 1 млн входных и $10 за 1 млн выходных токенов; далее цены вырастут до $3 и $15 соответственно. Новая модель демонстрирует значительные улучшения по сравнению с вышедшей в феврале Sonnet 4.6. В одном из тестов на написание кода Sonnet 5 набрала 63,2 % — Opus 4.8 показала 69,2 %, а Sonnet 4.6 — 58,1 %. В тесте на обработку данных Sonnet 5 даже немного обошла Opus 4.8, известную своей способностью решать самые сложные задачи, принимать сложные решения и проводить глубокие исследования.

«Opus 4.8 всё ещё остаётся предпочтительной моделью для более высокой точности в таких задачах, но Sonnet 5 даёт разработчикам менее дорогие варианты с более высоким качеством, чем доступные ранее. С Sonnet 5 и Opus 4.8 пользователи могут выбирать уровень сложности, чтобы найти идеальный баланс между стоимостью и производительностью», — пояснил разработчик. У Sonnet 5 также снизился уровень «нежелательного поведения», то есть она менее подвержена злоупотреблениям и более безопасна в агентских контекстах, отклоняя вредоносные запросы и обходя попытки взлома при атаках с внедрением запросов. По сравнению с Sonnet 4.6 она реже демонстрирует галлюцинации и подобострастие.

Конечно, ИИ-модель среднего класса Sonnet 5 всё-таки уступает Opus 4.8 и Claude Mythos Preview. «Оценки также показывают, что она обладает гораздо меньшей способностью выполнять опасные задачи в области кибербезопасности, чем наши текущие модели Opus», — предупредили в Anthropic.