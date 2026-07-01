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Тим Кук включился в переговоры с ЕС, чтобы спасти запуск поумневшей Siri AI

Европейские законодатели довольно активно формируют регуляторные рамки, в пределах которых на региональном рынке могут работать компании технологического сектора, поэтому на этапе подготовки к выходу серьёзно обновлённого голосового ассистента Siri AI глава компании Тим Кук (Tim Cook) провёл дистанционные переговоры с представителями Евросоюза.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как отмечает Financial Times, состоявшиеся по видеоконференцсвязи переговоры между Тимом Куком и исполнительным заместителем председателя Европейской комиссии по технологическому суверенитету Хенной Вирккунен (Henna Virkkunen) были признаны их участниками конструктивными. Они включали обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес как для Apple, так и для европейских регуляторов. Разговор, помимо прочего, шёл об условиях анонса переработанного голосового ИИ-ассистента Siri на европейском рынке без угрозы нарушения местного законодательства.

Европейские власти следят не только за соблюдением положений Закона о цифровых рынках (DMA), но и за поддержанием справедливых условий конкуренции в ЕС. Apple ранее отмечала, что отсутствие диалога с европейскими регуляторами замедляет подготовку к анонсу нового поколения Siri в этом регионе. По мнению представителей Apple, действие закона DMA в Европе значительно усложнило работу компании в регионе. Комментировать итоги переговоров с Вирккунен представители Apple отказались.

Юридические претензии ЕС к Apple уже привели к возникновению напряжённости во взаимоотношениях региональных властей с американским президентом Дональдом Трампом (Donald Trump), хотя попутно местное законодательство ущемляет и интересы других американских технологических компаний. Apple должна выплачивать в ЕС многомиллионные штрафы, но не торопится этого делать, предпочитая добиваться пересмотра местных законодательных норм.

Европейские регуляторы потребовали от Apple предоставить сторонним голосовым ассистентам равноправный доступ к данным пользователей, хранящимся на устройствах этой марки. Именно это и стало причиной разногласий между компанией и руководством ЕС на этапе подготовки к анонсу обновлённой Siri в регионе, который планировалось провести до конца текущего года. Google при запуске своих ИИ-решений в ЕС тоже пришлось потратить время на их адаптацию к местному законодательству. Как ранее отмечали представители Apple, в случае с Siri европейские регуляторы не только не приняли предложения компании, но и отказались вести сколько-нибудь серьёзные переговоры.

Чиновники ЕС сообщили, что Apple настаивает на предоставлении отсрочки сроком на 18 месяцев для исполнения требований местного законодательства в сфере обеспечения равноправных условий конкуренции, однако власти региона считают, что такие послабления негативно скажутся на деятельности конкурентов Apple, предоставив компании преимущество почти на два года. Недовольные пользователи начали заваливать европейских чиновников жалобами на воспрепятствование техническому прогрессу, дело даже дошло до угроз физической расправой. В ноябре Apple пришлось анонсировать промежуточный «слой» для обработки персональных данных пользователей сторонними ИИ-моделями. Полного доступа к персональным данным агент TSA не обеспечивает, более того, его ещё только предстоит разработать, и Apple не спешит приступать к этой работе без одобрения властей ЕС. Чиновников не устроило, что Apple отказалась раскрывать технические подробности об этом агенте, настаивая на получении предварительного одобрения. Конкурирующая Google сначала предусмотрела изменения в операционной системе Android, учитывающие требования европейских властей, и только потом начала консультации с ними по поводу способов избежать назначения штрафа. В политической сфере американские технологические компании начали пользоваться поддержкой Дональда Трампа, который пригрозил введением 100-процентных импортных пошлин на товары из стран, ущемляющих интересы американских компаний.

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Теги: apple, apple intelligence, apple siri, евросоюз, регуляторы
apple, apple intelligence, apple siri, евросоюз, регуляторы
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