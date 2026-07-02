Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей

Правительство США ведёт активные переговоры с компаниями, которые занимаются разработкой систем искусственного интеллекта — их призывают сформировать добровольные стандарты для выпуска новых моделей. Официальное объявление по этому поводу могут сделать уже на следующей неделе, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Вашингтон ужесточил контроль над выпуском новых моделей, чтобы выявлять риски на фоне опасений, что передовой ИИ может использоваться военной разведкой недружественных стран. В рамках стандартов будут установлены контрольные показатели для передовых моделей, сроки их развёртывания и аудитория, которая сможет получать к ним доступ в США и за рубежом.

В июне президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, предписывающий ведомствам сотрудничать с ведущими разработчиками ИИ на предмет тестирования передовых моделей перед их выпуском и разработки стандартов для них. Google уже ведёт переговоры с правительством перед выпуском новой модели, ориентированной на написание программного кода с расширенными возможностями; компания также участвует в широких дискуссиях об отраслевых стандартах.

Накануне Минторг США отменил экспортный контроль в отношении моделей Anthropic Fable и Mythos — за три недели до этого власти распорядились изъять их из общего доступа в связи с угрозами национальной безопасности. OpenAI также на минувшей неделе пришлось задержать выпуск GPT-5.6 по просьбе правительства США, ограничив доступ небольшой группе проверенных партнёров.