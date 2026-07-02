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Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей

Правительство США ведёт активные переговоры с компаниями, которые занимаются разработкой систем искусственного интеллекта — их призывают сформировать добровольные стандарты для выпуска новых моделей. Официальное объявление по этому поводу могут сделать уже на следующей неделе, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Источник изображения: Numan Ali / unsplash.com

Источник изображения: Numan Ali / unsplash.com

Вашингтон ужесточил контроль над выпуском новых моделей, чтобы выявлять риски на фоне опасений, что передовой ИИ может использоваться военной разведкой недружественных стран. В рамках стандартов будут установлены контрольные показатели для передовых моделей, сроки их развёртывания и аудитория, которая сможет получать к ним доступ в США и за рубежом.

В июне президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, предписывающий ведомствам сотрудничать с ведущими разработчиками ИИ на предмет тестирования передовых моделей перед их выпуском и разработки стандартов для них. Google уже ведёт переговоры с правительством перед выпуском новой модели, ориентированной на написание программного кода с расширенными возможностями; компания также участвует в широких дискуссиях об отраслевых стандартах.

Накануне Минторг США отменил экспортный контроль в отношении моделей Anthropic Fable и Mythos — за три недели до этого власти распорядились изъять их из общего доступа в связи с угрозами национальной безопасности. OpenAI также на минувшей неделе пришлось задержать выпуск GPT-5.6 по просьбе правительства США, ограничив доступ небольшой группе проверенных партнёров.

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Теги: сша, ии, модель
сша, ии, модель
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