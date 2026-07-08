Более миллиона игроков ответили на зов: 11 bit studios похвасталась продажами безжалостной градостроительной стратегии Frostpunk 2

Польский издатель и разработчик 11 bit studios с радостью поделился информацией о новых успехах в вопросе продаж своей безжалостной градостроительной стратегии с элементами выживания Frostpunk 2.

Напомним, за три дня с релиза в сентябре 2024 года продажи Frostpunk 2 превысили 350 тыс. копий (результат позволил покрыть затраты на создание и продвижение игры), а к концу второго месяца показатель вырос до 511 тыс. единиц.

Как стало известно, по состоянию на 8 июля 2026 года (21 месяц и 18 дней с выхода) суммарные продажи Frostpunk 2 на всех целевых платформах достигли 1 млн копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

«Более миллиона душ ответили на зов Наместника и ступили в безжалостные морозные земли. Генератор гудит от голода, нефть должна течь рекой, а наше выживание висит на волоске. Спасибо, сообщество Frostpunk!» — поблагодарила 11 bit studios.

События Frostpunk 2 разворачиваются в мире, на который опустилась вечная зима. Спустя 30 лет бесконечных морозов Британская Империя всё ещё цепляется за выживание — Новый Лондон должен выстоять.

Пользователям Frostpunk 2 предстоит не только помогать Новому Лондону выжить, но также восстанавливать общество и отвечать на связанные с этим сложные политические вопросы. Имеется поддержка русского языка.

Frostpunk 2 дебютировала на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store) и в Game Pass, а прошлой осенью добралась до PS5, Xbox Series X и S. Игра получила два из трёх запланированных дополнений — аддон Surge официально заявлен на 2026 год.