Tencent готовится стать крупнейшим участником выкупа стартапа Manus после отмены сделки с Meta✴

После блокировки сделки по покупке сингапурского ИИ-стартапа Manus американской компанией Meta✴ Platforms по решению китайских властей, ранние инвесторы первой из компаний выразили готовность выкупить его у Meta✴ за те же $2 млрд, которые она успела заплатить за его активы. Теперь выясняется, что основным источником финансирования сделки по выкупу Manus в случае реализации схемы может стать китайский холдинг Tencent.

Об этом сообщает издание Financial Times, упоминая о проведении переговоров между руководством Meta✴ и не только прежними инвесторами Manus в лице Tencent, ZhenFund и HSG, но и рядом новых. При этом ряд прошлых инвесторов вроде американского венчурного фонда Benchmark в переговорах участие не принимают, поскольку сделка с Manus была заблокирована по соображениям ограничений доступа американских инвесторов к передовым технологиям китайского происхождения, которыми владеет сам стартап.

Примечательно, что готовая потратить на выкуп Manus основную часть из упоминаемых $2 млрд китайская Tencent Holdings не претендует на статус крупнейшего акционера, а будет довольствоваться лишь миноритарным пакетом акций. Непосредственно Manus по итогам сделки должен сохранить операционную независимость и продолжить свою работу из Сингапура, никак не интегрируясь в структуру китайского холдинга Tencent. Meta✴, которая успела привлечь в свой штат специалистов Manus и наладить обмен данными со стартапом, после отмены сделки провела соответствующее разделение бизнес-процессов. Под крылом Meta✴ стартап успел получить $500 млн выручки, что существенно выше, чем в период независимости, но сохранятся ли пропорциональные финансовые потоки после отмены сделки с Meta✴, судить сложно.

Если Manus в дальнейшем пожелает выйти на биржу в Гонконге, компании придётся провести реструктуризацию для соответствия требованиям китайских регуляторов. Считается, что Tencent инвестирует в капитал Manus ради получения доступа к перспективным технологиям создания ИИ-агентов. Сейчас Tencent тестирует интеграцию ИИ-агента в WeChat. Именно с основателем Manus компания Tencent предпочла поделиться первыми итогами тестирования данной функции, чтобы услышать компетентное мнение эксперта.