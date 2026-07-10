Сегодня 10 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Tencent готовится стать крупнейшим участ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Tencent готовится стать крупнейшим участником выкупа стартапа Manus после отмены сделки с Meta✴

После блокировки сделки по покупке сингапурского ИИ-стартапа Manus американской компанией Meta Platforms по решению китайских властей, ранние инвесторы первой из компаний выразили готовность выкупить его у Meta за те же $2 млрд, которые она успела заплатить за его активы. Теперь выясняется, что основным источником финансирования сделки по выкупу Manus в случае реализации схемы может стать китайский холдинг Tencent.

Источник изображения: Manus

Источник изображения: Manus

Об этом сообщает издание Financial Times, упоминая о проведении переговоров между руководством Meta и не только прежними инвесторами Manus в лице Tencent, ZhenFund и HSG, но и рядом новых. При этом ряд прошлых инвесторов вроде американского венчурного фонда Benchmark в переговорах участие не принимают, поскольку сделка с Manus была заблокирована по соображениям ограничений доступа американских инвесторов к передовым технологиям китайского происхождения, которыми владеет сам стартап.

Примечательно, что готовая потратить на выкуп Manus основную часть из упоминаемых $2 млрд китайская Tencent Holdings не претендует на статус крупнейшего акционера, а будет довольствоваться лишь миноритарным пакетом акций. Непосредственно Manus по итогам сделки должен сохранить операционную независимость и продолжить свою работу из Сингапура, никак не интегрируясь в структуру китайского холдинга Tencent. Meta, которая успела привлечь в свой штат специалистов Manus и наладить обмен данными со стартапом, после отмены сделки провела соответствующее разделение бизнес-процессов. Под крылом Meta стартап успел получить $500 млн выручки, что существенно выше, чем в период независимости, но сохранятся ли пропорциональные финансовые потоки после отмены сделки с Meta, судить сложно.

Если Manus в дальнейшем пожелает выйти на биржу в Гонконге, компании придётся провести реструктуризацию для соответствия требованиям китайских регуляторов. Считается, что Tencent инвестирует в капитал Manus ради получения доступа к перспективным технологиям создания ИИ-агентов. Сейчас Tencent тестирует интеграцию ИИ-агента в WeChat. Именно с основателем Manus компания Tencent предпочла поделиться первыми итогами тестирования данной функции, чтобы услышать компетентное мнение эксперта.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Операция «Откат»: ранние инвесторы стартапа Manus вернут Цукербергу $2 млрд за заблокированную Китаем сделку
Meta✴ по требованию китайских властей отделила недавно купленный стартап Manus
Meta✴ начала отменять итоги сделки с Manus, стремясь избежать штрафов в Китае
Character.AI представила формат коротких сериалов с возможностью чата с героями
OpenAI в августе прекратит поддержку ИИ-браузера ChatGPT Atlas в пользу нового настольного приложения ChatGPT для Windows и Mac
OpenAI выпустила GPT-5.6 и научила ChatGPT выполнять многоэтапные рабочие задачи в режиме Wor
Теги: me, tencent, manus, ии, сделка
me, tencent, manus, ии, сделка
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Энтузиаст потратил три тысячи долларов, чтобы с помощью ИИ перенести в Roblox легендарную Quake
NASA запустило видеотрансляцию с лунной орбиты в 4K
SpaceX бьёт рекорды: в 36-й раз запустила одну ступень Falcon 9 и вывела почти 1600 спутников Starlink за полгода
Кнопки возвращаются в авто: Китай запретил управлять 19 функциями машин только через сенсорный экран
DJI выпустила парашют для дрона Matrice 400 за $1050 — он раскрывается за 0,6 с и спасает квадрокоптер и людей при аварии
Tencent готовится стать крупнейшим участником выкупа стартапа Manus после отмены сделки с Meta 22 мин.
Character.AI представила формат коротких сериалов с возможностью чата с героями 3 ч.
OpenAI в августе прекратит поддержку ИИ-браузера ChatGPT Atlas в пользу нового настольного приложения ChatGPT для Windows и Mac 3 ч.
Google начнёт помечать рекламу, созданную или изменённую с помощью ИИ 10 ч.
Palworld не подорожает на релизе, но сломает моды — геймплейный трейлер горячо ожидаемого обновления 11 ч.
OpenAI выпустила GPT-5.6 и научила ChatGPT выполнять многоэтапные рабочие задачи в режиме Wor 11 ч.
Переносы, переработки и потеря талантов: сотрудники Bethesda Game Studios предупредили, чем увольнения в студии обернутся для The Elder Scrolls VI 13 ч.
Амбициозный средневековый симулятор The Guild — Europa 1410 не выйдет 16 июля в раннем доступе Steam из-за отзывов о демоверсии 14 ч.
Apple заинтересовалась технологией PrismML для запуска больших ИИ-моделей прямо на смартфоне 15 ч.
Anthropic добавила в Claude статистику использования ИИ и советы по повышению эффективности 15 ч.
Sony обновила суперзум RX10 и повысила на него цену 54 мин.
Министр торговли Лютник заявил, что Samsung и SK hynix придётся построить предприятия по производству памяти в США 2 ч.
SK hynix по итогам размещения в США удалось выручить $26,5 млрд 3 ч.
Razer выпустила тематическую гарнитуру для поклонников персонажа Синнаморола 3 ч.
Micron увеличила до $250 млрд свой вклад в развитие производства чипов в США — львиная доля пойдёт на четвёрку фабрик памяти 5 ч.
Новая статья: Обзор складного смартфона HONOR Magic V6: избавление от комплексов 10 ч.
Отчёт Backblaze: жёсткие диски на 22–24 Тбайт оказались одними из самых надёжных 11 ч.
Meta начнёт выпускать собственные ИИ-чипы уже в сентябре, чтобы меньше зависеть от Nvidia 15 ч.
Cerebras развернёт в Европе 200 МВт ИИ-мощностей к концу 2027 года 16 ч.
Parasail скрестила NVIDIA Hopper и Blackwell с d-Matrix Corsair, ускорив инференс в 10 раз 17 ч.