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Акции Apple вернулись к росту — инвесторы оценили осторожность с инвестициями в ИИ

Акции Apple значительно упали после презентаций на конференции WWDC 2026, что объясняется разочарованием инвесторов в возможностях компании в сфере ИИ, хотя на это также повлиял ряд макроэкономических факторов, включая обострение конфликта на Ближнем Востоке. Однако с тех пор бумаги компании заметно выросли — на 15 % по сравнению с июньским минимумом.

По мнению аналитиков Bloomberg, рост акций тоже связан с ИИ, хотя и косвенно. Они предполагают, что инвесторов теперь не смущает тот факт, что расходы других компаний на развитие ИИ-технологий значительно выше, а более осторожный подход Apple к таким затратам теперь рассматривается как позитивный фактор.

Разворот тренда акций отражает растущую обеспокоенность инвесторов по поводу перспектив окупаемости крупных инвестиций в ИИ. Отказ Apple от участия в гонке по строительству ЦОД всё чаще рассматривается как преимущество, а не как недостаток, несмотря на то что её предложения в области ИИ неоднократно подвергались критике со стороны инвесторов.

«На рынке идёт борьба, и сейчас Apple выигрывает, потому что она не находится в той же штормовой зоне, что и остальные участники ИИ-рынка, — говорит Марк Бронзо (Mark Bronzo), главный инвестиционный стратег Rye Strategic Partners. — Люди обеспокоены тем, какую прибыль смогут получить крупные облачные провайдеры от своих инвестиций в ИИ, и в результате инвесторы снова обратились к Apple как к стабильной компании без подобных рисков».

Как сообщается, аналитики также не испытывают беспокойства по поводу возможного влияния повышения цен на продукцию Apple на спрос. Они поддерживают стремление компании защитить свою маржу. В J.P. Morgan заявили, что предыдущие повышения цен не оказали заметного влияния на спрос, и выразили определённый оптимизм по поводу продаж складной модели iPhone Ultra.

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Теги: apple, ии, акции, финансы, инвестиции
apple, ии, акции, финансы, инвестиции
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