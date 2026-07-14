Huawei собралась увеличить поставки смартфонов на 20 %, несмотря на дефицит памяти

Статистика IDC за второй квартал утверждает, что Huawei Technologies удалось почти на 20 % увеличить объёмы продаж смартфонов на китайском рынке. Аналогичную планку прироста компания ставит перед собой и на мировом рынке по итогам всего текущего года, как поясняет ресурс Nikkei Asian Review со ссылкой на планы Huawei Technologies.

Если в прошлом году Huawei удалось выпустить не более 50 млн смартфонов, то в этом году она рассчитывает преодолеть отметку в 60 млн штук. По сути, Huawei остаётся единственным китайским производителем смартфонов, рассчитывающим по итогам текущего года на увеличение объёмов продаж. Считается, что конкурирующие Xiaomi, Oppo и Vivo сократили свои производственные прогнозы в условиях жёсткого дефицита памяти. В частности, входящая в пятёрку мировых лидеров Xiaomi теперь планирует выпустить в этом году на 30 % меньше смартфонов, чем намеревалась первоначально. Впрочем, на фоне отдельных конкурентов актуальный прогноз в 95 млн штук всё равно выглядит весьма существенным.

На оптимизм Huawei в сегменте смартфонов ссылаются и опрошенные Nikkei поставщики комплектующих. По данным Omdia, за прошлый год Huawei отгрузила около 49,17 млн смартфонов. На мировом рынке это позволило ей к первому кварталу текущего года увеличить свою долю с 4 % почти до 5 %. Впрочем, основную часть своей продукции в этом сегменте Huawei по-прежнему реализует на территории КНР. По словам производителей ПК, именно Huawei забронировала крупные квоты на поставку микросхем памяти у китайских производителей, что позволяет ей строить амбициозные планы в условиях кризиса на рынке памяти.

Судя по возросшей активности Huawei, она собирается продвигать свои мобильные электронные устройства и за пределами Китая. По оценкам Omdia, средняя цена реализации смартфона в мире по итогам текущего года выросла с $467 до рекордных $565. В любом случае, по итогам текущего года эксперты компании ожидают снижения объёмов продаж смартфонов на 12 %, а IDC и Counterpoint Research упоминают о вероятности падения на все 14 %. Аналитики Omdia считают, что даже укрепление позиций Huawei на внутреннем рынке КНР будет способствовать сокращению возможностей конкурентов удерживать свой бизнес на мировом, поскольку Китай остаётся весьма крупным региональным сегментом, определяющим весомую часть выручки многих производителей смартфонов.