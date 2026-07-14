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Несмотря на окончание поддержки, Destiny 2 продолжает привлекать в Steam на порядок больше игроков, чем Marathon

Спустя более месяца после завершения активной поддержки онлайн-шутер Destiny 2 продолжает привлекать в Steam заметно больше игроков, чем актуальный проект Bungie — эвакуационный боевик Marathon.

Источник изображений: Bungie

Источник изображений: Bungie

Как подметил портал PCGamesN, Destiny 2 опережает Marathon по ежедневному пиковому онлайну в Steam примерно вдесятеро, несмотря на практически десятилетнюю разницу в возрасте.

По данным сервиса Steam, за последние сутки в Destiny 2 на пике зафиксировали 66,1 тыс. игроков (29,7 тыс. на момент публикации), тогда как показатели Marathon куда скромнее — 5,8 тыс. и 1,9 тыс. человек соответственно.

Стоит отметить, что у двух проектов разные модели распространения: за Marathon нужно платить (стандартное издание стоит $40), в то время как Destiny 2 доступна условно-бесплатно.

В то же время июньский период бесплатного доступа Marathon помог игре ненадолго (на день) опередить предшественника, но уже на следующий день после старта акции Destiny 2 вернула себе уверенное лидерство.

Напомним, последнее контентное обновление Destiny 2 получила 9 июня — патч назвали «Монумент триумфа» (Monument of Triumph). Фанаты отметили прощальный релиз обрушением серверов игры в знак протеста.

Marathon не оправдала надежд Sony по продажам (1,2 млн копий за три недели) на релизе, но платформодержатель надеется на светлое будущее. Destiny 2 разочаровывала руководство на протяжении нескольких последних лет.

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Теги: destiny 2, marathon, bungie, sony interactive entertainment, шутер
destiny 2, marathon, bungie, sony interactive entertainment, шутер
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