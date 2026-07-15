Жалуются, но всё равно покупают: скандальные DLC для Assassin’s Creed Black Flag Resynced стали хитом продаж

Хотя Ubisoft пришлось оправдываться за снабжение пиратского боевика Assassin’s Creed Black Flag Resynced подборкой платных DLC на релизе, тактика сработала — дополнительный контент пользуется спросом.

Напомним, будучи ремейком Assassin’s Creed IV: Black Flag, Assassin’s Creed Black Flag Resynced продаётся за $60 (стандартное издание), тогда как покупка всех платных дополнений к игре обойдётся в $85. Многим это не понравилось.

Речь идёт о четырёх парах наборов обликов для персонажа и корабля («Пламя ада», «Мастер-ассасин», «Морской змей», «Буря дракона») за $10 каждый и комплекте разблокировки коллекционных предметов на карте ещё за $5.

По данным аналитического агентства Alinea Analytics, выручка Ubisoft с продаж противоречивых DLC для Assassin’s Creed Black Flag Resynced конкретно в цифровом магазине Steam уже приблизилась к $1 млн.

Самым популярным дополнением оказался комплект за $5 — его купил каждый пятнадцатый владелец Assassin’s Creed Black Flag Resynced в Steam (6,34 %). Альтернативные облики менее популярны — не больше 2,65 % каждый.

Как передают в Alinea Analytics, за четыре дня Black Flag Resynced заработала в Steam более $35,1 млн (в полтора раза больше Assassin’s Creed Shadows), так что $1 млн выручки DLC — это менее 3 % от общего результата игры.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced вышла 9 июля на PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Игра была тепло принята критиками и продалась в количестве 2 млн копий на следующий день после премьеры.