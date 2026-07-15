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Бывший продюсер GTA V и RDR: только на консолях GTA VI выходит не потому, что Rockstar «плевать на ПК»

Rockstar Games не спешит подтверждать версию горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI для ПК. Бывший сотрудник студии объяснил, в чём заключается тактика разработчиков.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

По словам экс-продюсера Rockstar Джона Риччио (John Ricchio), который работал над Red Dead Redemption, Max Payne 3 и Grand Theft Auto V, задержка GTA VI на PC спровоцирована не пренебрежением студии к платформе.

Риччио вспоминает, что раньше игры делались в первую очередь для ПК, из-за чего на консолях выходили некачественные порты: «Всегда лучше начинать с ограничениями. <...> Ужиматься намного сложнее, чем расширяться».

Rockstar тянула с выпуском Red Dead Redemption на ПК целых 14 лет

Rockstar тянула с выпуском Red Dead Redemption на ПК целых 14 лет

Как выяснилось Rockstar подготовила прототип ПК-версии Red Dead Redemption уже на раннем этапе производства, но был нюанс: «Дело не в том, что нам плевать на ПК. А в том, стоит ли тратить время на порт для ПК, если лучше работать над GTA V?»

«[Мы] никогда не выступали против какой-либо платформы. <...> Для некоторых из этих портов нужна или веская причина, или чтобы перенос был сверхлёгким. Но такое случается редко», — заявил Риччио в интервью блогеру Kiwi Talkz.

Гендиректор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) прошедшей весной говорил, что выбор целевых платформ GTA VI продиктован стремлением обслужить основную аудиторию проекта.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S по цене от $80 (от 9999 рублей в России). Игра выйдет с официальным переводом на русский язык и будет доступна в рознице, но с оговоркой (вместо диска в коробку положат код).

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Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
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