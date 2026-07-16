Аналитики: за первую неделю предзаказов GTA VI заработала более четверти миллиарда долларов

Стартовавшие 25 июня предзаказы горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI от Rockstar Games предсказуемо вызвали большой ажиотаж. Насколько большой, рассказали в аналитической компании Newzoo.

По данным Newzoo, за последнюю неделю июня жители США и пяти крупнейших европейских регионов, на которые пришлось 69 % от общих продаж GTA V, потратили на предзаказы GTA VI около $180 млн.

Взяв за ориентир распределение игроков GTA V, в Newzoo пришли к выводу, что расходы по всему миру на предзаказы GTA VI составили порядка $260 млн: «Это начало самой мощной кампании предзаказов за всю историю наблюдений».

Благодаря данным предзаказов аналитики Newzoo также рассчитали примерный объём продаж, который GTA VI может показать за первую неделю после релиза — от 37 до 51 млн копий (от $3,25 до $5,2 млрд выручки).

«Даже при самой консервативной оценке — что [в процентном соотношении] предзаказы GTA VI выше, чем у любой другой крупной игры <...>, — её результат будет грандиозным по любым историческим меркам», — уверены в Newzoo.

Игрокам достанется роль преступников Джейсона Дюваля и Лусии Каминос, которые в попытке заработать лёгкие деньги оказались посреди криминального заговора, и выбраться из этой передряги можно только общими усилиями.

GTA VI выйдет 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S с официальным текстовым переводом на русский язык. Почему Rockstar не торопится выпускать игру на ПК, недавно рассказал бывший продюсер студии Джон Риччио (John Ricchio).