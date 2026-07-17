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«Самое главное, что игры классные»: режиссёр Doom: The Dark Ages опроверг, что Xbox «выпотрошила» id Software

Руководитель разработки Doom: The Dark Ages Хьюго Мартин (Hugo Martin) на недавней трансляции прокомментировал массовые увольнения, прокатившиеся по студии id Software (Doom, Quake) в рамках реструктуризации Xbox.

Источник изображения: Steam (Alterock)

Источник изображения: Steam (Alterock)

Напомним, под сокращения в id Software попали 136 человек — 96 работавших в офисе и ещё 40 удалённых сотрудников, включая команду Quake Champions, тестировщиков, почти всех программистов и специалистов по движку idTech.

В первом заявлении после увольнений id Software подтвердила сокращение штата до уровня времён разработки Doom (2016) и заверила, что «всё ещё располагает командой для создания игр и технологий, которыми мы славимся».

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Мартин опроверг, что id Software «стёрли в пыль и выпотрошили», и в команде осталось 50 человек. Тем временем idTech «жив и здоров» — инженеры движка ещё есть во франкфуртском офисе студии и MachineGames (Wolfenstein).

«idTech на месте, команда Doom на месте, и мы будем рады поделиться с вами подробностями того, чем мы занимаемся, в будущем, когда это будет уместно и одобрено [сверху]», — уточнил Мартин.

Команда Doom (2016) насчитывала примерно 75 человек (источник изображения: Steam)

Команда Doom (2016) насчитывала примерно 75 человек (источник изображения: Steam)

По данным издания GamesBeat, мишенью для массовых сокращений id Software сделали слабые продажи Doom: The Dark Ages. Мартин же заверил, что игра была коммерчески успешной, и это поможет даже уволенным сотрудникам.

«Но самое главное, что игры классные, и я так рад, что люди… Не знаю, [коммерческий успех Doom: The Dark Ages] — это хорошо для всех, я знаю, что это поможет», — заключил Мартин.

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Теги: id software, bethesda softworks, xbox
id software, bethesda softworks, xbox
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