На фоне ИИ-бума ASML выдаст всем работникам премии в виде акций на сумму 20 тысяч евро

Компания ASML объявила о единовременном вознаграждении сотрудников по всему миру в размере 20 тысяч евро в виде акций. Решение принято на фоне продолжающегося роста спроса на оборудование для производства полупроводников, обусловленного развитием инфраструктуры искусственного интеллекта.

Как сообщает Bloomberg, акции будут предоставлены сотрудникам 1 января, а право на их получение окончательно закрепится в начале 2030 года при условии, что работник останется в компании на протяжении всего этого периода. Программа распространяется на персонал по всему миру, численность которого составляет около 45 тысяч человек.

Подобные меры ранее приняли и другие представители полупроводниковой отрасли. В частности, бонусные выплаты своим сотрудникам уже предложили Samsung Electronics и SK hynix, тогда как TSMC в мае объявила об увеличении выплат по программе распределения прибыли более чем на 30 % в среднем по итогам текущего года. Таким образом, компании, получающие значительную выгоду от инвестиций в ИИ-инфраструктуру, перераспределяют часть доходов в пользу сотрудников.

Ранее на этой неделе ASML во второй раз с начала года повысила прогноз годовых продаж, одновременно объявив о планах по расширению производственных мощностей для удовлетворения растущего спроса. Напомним, эта нидерландская компания является мировым монополистом и крупнейшим производителем современных литографических систем, необходимых при выпуске передовых полупроводников. Без оборудования ASML невозможен выпуск современных процессоров для техники Apple, видеокарт Nvidia, а также чипов для дата-центров и систем искусственного интеллекта.