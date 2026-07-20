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Следующий тестовый полёт SpaceX Starship назначен на четверг

В конце прошлой недели SpaceX пришлось отложить 13-й тестовый запуск ракеты Starship, которая в своей обновлённой версии V3 пока успела осуществить только один испытательный полёт. Первоначально Илон Маск (Elon Musk) заявил, что новую попытку запустить Starship V3 компания предпримет в начале этой недели, но позднее поправился, что она намечена на четверг 23 июля.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Отмена предыдущего старта Starship буквально на последней секунде обратного отсчёта вызвала негативную реакцию фондового рынка, капитализация SpaceX сократилась сразу на $100 млрд. По словам представителей компании, в систему тяговых двигателей ракеты Starship пришлось внести некоторые модификации, чтобы подготовить её к новой попытке запуска. С учётом полётов предыдущих версий ракеты, с 2023 года она взлетала 12 раз.

Тринадцатый испытательный полёт подразумевает использование полезной нагрузки в виде 20 телекоммуникационных спутников Starlink, но на стационарную орбиту они выведены не будут, сгорев в плотных слоях атмосферы после завершения испытательного полёта Starship. Реально функционирующие спутники с помощью такой ракеты Starlink намеревается вывести в космос до конца текущего года. Starship важна и для других проектов SpaceX: развертывания сети ЦОД в космосе и отправки людей на Луну и Марс в более отдалённой перспективе.

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Теги: spacex, starship, ракета-носитель, starlink, илон маск
spacex, starship, ракета-носитель, starlink, илон маск
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