Следующий тестовый полёт SpaceX Starship назначен на четверг

В конце прошлой недели SpaceX пришлось отложить 13-й тестовый запуск ракеты Starship, которая в своей обновлённой версии V3 пока успела осуществить только один испытательный полёт. Первоначально Илон Маск (Elon Musk) заявил, что новую попытку запустить Starship V3 компания предпримет в начале этой недели, но позднее поправился, что она намечена на четверг 23 июля.

Отмена предыдущего старта Starship буквально на последней секунде обратного отсчёта вызвала негативную реакцию фондового рынка, капитализация SpaceX сократилась сразу на $100 млрд. По словам представителей компании, в систему тяговых двигателей ракеты Starship пришлось внести некоторые модификации, чтобы подготовить её к новой попытке запуска. С учётом полётов предыдущих версий ракеты, с 2023 года она взлетала 12 раз.

Тринадцатый испытательный полёт подразумевает использование полезной нагрузки в виде 20 телекоммуникационных спутников Starlink, но на стационарную орбиту они выведены не будут, сгорев в плотных слоях атмосферы после завершения испытательного полёта Starship. Реально функционирующие спутники с помощью такой ракеты Starlink намеревается вывести в космос до конца текущего года. Starship важна и для других проектов SpaceX: развертывания сети ЦОД в космосе и отправки людей на Луну и Марс в более отдалённой перспективе.