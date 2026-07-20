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Россияне сегодня столкнулись с недоступностью Apple App Store — «Роскомнадзор» заявил, что ни при чём

В связи с поступающими жалобами владельцев гаджетов Apple на сбои в работе App Store Роскомнадзор отметил, что никаких действий по ограничению доступа к магазину приложений американской компании в России он не предпринимал.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/unsplash.com

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/unsplash.com

«Роскомнадзор» не ограничивает доступ к App Store», — сообщили ТАСС в пресс-службе регулирующего органа.

В последние дни в работе App Store наблюдаются сбои. На данный момент сервис «Сбой.рф» зафиксировал 447 жалоб на работу магазина приложений компании Apple, а вчера, 19 июля, их было 399. Как отметил РБК, в тот же день были отмечены проблемы с доступом к соцсетям Facebook и Instagram.

Проблемы в работе App Store наблюдаются с 16 июля, причём в разных регионах страны. Пользователи сообщают об отсутствии доступа к интернет-магазину, не загружаются ссылки и не обновляются приложения.

По данным «Сбой.рф», больше всего поступило жалоб от жителей Москвы (30 %) и Санкт-Петербурга (15 %). Согласно данным ресурса, проблемы с доступом к App Store начались сегодня примерно в 12 часов, и спустя два часа число жалоб начало сокращаться.

Как пишет Forbes, ранее, 14 июля, российские пользователи сообщали о сбоях в сервисах Google, Apple и GitHub. Роскомнадзор тогда, комментируя инциденты, объявил, что не ограничивает доступ к этим сервисам. Ресурс сообщил, что по данным сервиса DownDetector, за минувшие сутки на проблемы с доступом к App Store пользователи жаловались 96 раз, а за час — 21. Согласно данным сайта DownDetector, 47 % жалоб касаются сбоя мобильного приложения App Store, 34 % — сбоя сайта, а 17 % — общего сбоя.

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Теги: apple, app store, магазин приложений, сбой, россия
apple, app store, магазин приложений, сбой, россия
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