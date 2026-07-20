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Google разрабатывает чип Frozen v2, на котором модели Gemini смогут работать эффективнее

Согласно появившейся инсайдерской информации, Google в настоящее время разрабатывает серверный чип, который будет поддерживать элементы модели Gemini на аппаратном уровне. Компания ожидает, что этот чип с неофициальным названием Frozen v2 поможет решить проблему нехватки вычислительных мощностей для ИИ, которая вызвала внутренние разногласия и заставила Google Cloud отказаться от сделок с внешними клиентами. Акции компании в начале торгов выросли на 3,3 %.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

По словам разработчиков, проект Frozen направлен на создание нового набора собственных чипов, отличных от тензорных процессоров Google (TPU), а не на их замену. Google планирует начать развёртывание новых чипов уже в 2028 году, хотя инженеры все ещё дорабатывают его дизайн. Предполагается, что новый чип может оказаться в 6-10 раз эффективнее, чем новейшие специализированные чипы Google для ИИ, исходя из количества токенов на единицу мощности.

«Наши команды постоянно исследуют и экспериментируют с новыми разработками... Благодаря совместной разработке нашего оборудования и программного обеспечения с нуля, мы обеспечиваем интеграцию и высокую оптимизацию наших систем», — заявил представитель Google Cloud. Тем не менее, на прошлой неделе Google отложила запуск своей последней модели Gemini AI после того, как она не оправдала внутренних ожиданий, и продолжила работу над улучшением её возможностей, особенно в области программирования.

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Теги: разработка чипа, google, gemini, искусственный интеллект
разработка чипа, google, gemini, искусственный интеллект
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