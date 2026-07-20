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Z.AI построила крупнейший дата-центр для ИИ исключительно на китайских чипах

Компания Z.AI, один из ведущих китайских разработчиков систем искусственного интеллекта, завершила строительство крупного дата-центра, полностью оснащённого чипами китайского производства. Новый вычислительный комплекс предназначен для обучения моделей семейства GLM и по сути стал очередным шагом страны по снижению зависимости от продукции Nvidia.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

По данным Bloomberg, компания Z.AI, ранее известная как Zhipu AI, уже частично ввела объект в эксплуатацию. Мощность дата-центра составляет 1 ГВт, чего достаточно для энергоснабжения примерно 750 тысяч домов. Кроме того, Z.AI построила или эксплуатирует несколько вычислительных кластеров, каждый из которых насчитывает более 10 тысяч чипов. По своим масштабам, как отмечает Bloomberg, новый объект входит в число крупнейших серверных центров, созданных китайскими разработчиками ИИ-систем.

Проект реализован на фоне продолжающихся дискуссий о том, способны ли китайские производители заменить чипы Nvidia при разработке современных моделей. В настоящее время ведущим разработчиком ИИ-ускорителей в стране считается Huawei, конкурирующая в этом сегменте с компаниями Cambricon и Alibaba.

Z.AI также ведёт жёсткую конкурентную борьбу с пекинским стартапом Moonshot, который на днях представил модель Kimi K3, способную составить конкуренцию передовым разработками компаний OpenAI и Anthropic. В воскресенье Moonshot была даже вынуждена приостановить оформление новых подписок, чтобы «приоритетно выделить вычислительные мощности для текущих пользователей», о чём компания сообщила в социальных сетях.

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Теги: китай, z.ai, дата-центр
китай, z.ai, дата-центр
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