Санкции не помогли: ИИ-модель китайской Z.ai, обученная на чипах Huawei, заняла лидирующие позиции в рейтингах

Китайская компания Z.ai выпустила модель ИИ GLM-5.2, которая сразу же заняла первое место в индексе Artificial Analysis. Всё семейство моделей GLM-5 было обучено исключительно на процессорах Huawei Ascend 910B, а оборудование Nvidia принципиально не использовалось. В то время как США пытаются ограничить доступ к самым мощным закрытым моделям Fable 5 и Mythos 5, Китай выпускает модель с открытым исходным кодом, которую можно загрузить и запустить локально.

17 июня Z.ai опубликовала официальные результаты бенчмарков GLM-5.2, а также веса, лицензированные MIT, для Hugging Face. Эти показатели ставят GLM-5.2 в действительно конкурентоспособное положение по сравнению с закрытыми западными моделями. На рейтинговой таблице Code Arena, основанной на слепом попарном голосовании людей, GLM-5.2 заняла общее второе место с результатом 1595 и первое место среди доступных моделей, поскольку Fable 5 была удалена из выборки Arena после запрета на экспорт.

На SWE-bench Pro, реальном бенчмарке для решения проблем GitHub, GLM-5.2 набрала 62,1 балла, опередив GPT-5.5 от OpenAI с результатом 58,6 балла. На Design Arena GLM-5.2 полностью заняла первое место. Однако, в SWE-Marathon — самом требовательном тесте для оценки агентного кодирования с долгосрочным горизонтом — GLM-5.2 набрала лишь 13,0 баллов против 26,0 у Claude Opus 4.8.

Согласно индексу ИИ Стэнфордского университета за 2026 год, общий разрыв в производительности между лучшими американскими и китайскими моделями ИИ сократился до 2,7 процентных пунктов, но преимущество американских моделей сохраняется в самых сложных задачах на логическое мышление, разработанных специально для предотвращения манипуляций.

GLM-5.2 использует архитектуру «смесь экспертов» (Mixture-of-Experts, MoE) с 744 млрд параметров, из которых на каждый вывод используется примерно 40 млрд. Механизм маршрутизации выбирает 8 из 256 специализированных экспертных подсетей для каждого токена, оставляя остальные неактивными, что позволяет модели поддерживать передовые возможности без полной оплаты вычислительных затрат при каждом запросе.

Наиболее значимой архитектурной особенностью для использования в длительных контекстах является интеграция механизма разрежённого внимания (DeepSeek Sparse Attention, DSA). Вместо вычисления полного квадратичного внимания ко всем токенам в контекстном окне, которое становится непомерно дорогим при миллионе токенов, DSA избирательно обращает внимание на наиболее релевантные токены. Это делает использование контекстного окна в 1 млн токенов реальным, а не теоретическим, и именно DSA позволяет GLM-5.2 обрабатывать весь большой код за один проход вывода.

Компромиссы обучающего стека Huawei Ascend очевидны. GLM-5.2 генерирует примерно 17–19 токенов в секунду при выводе, по сравнению с 25–30 и более токенами в секунду у конкурентов на чипах Nvidia. Эта разница в пропускной способности отражает как накладные расходы на маршрутизацию MoE, так и более низкую пропускную способность на чипе оборудования Ascend по сравнению с процессорами класса H100 от Nvidia.

Обучение модели GLM-5.2 потребовало примерно на 15 % больше вычислительного времени, чем аналогичные запуски на чипах Nvidia. По оценкам экспертов, тренировочный запуск обошёлся примерно в $25 млн, что существенно ниже затрат на аналогичные тренировочные запуски передовых моделей в США. Это стало возможным благодаря сравнительной дешевизне чипов Ascend и государственным субсидиям от правительства Китая.

Близость к эталонным показателям и полезность в реальном мире — это не одно и то же. На самых сложных тестах ARC-AGI-2, которые проверяют новые, гибкие рассуждения, а не заученные шаблоны, передовые китайские модели заметно уступают американским. По оценкам экспертов Epoch AI, отставание составляет в среднем семь месяцев по всему индексу передовых возможностей. Тем не менее, Модель GLM-5.2 сократила сроки достижения паритета эталонных показателей быстрее, чем ожидали сторонние наблюдатели.

Аргумент в пользу экспортного контроля передовых американских моделей частично основан на предположении, что китайские лаборатории значительно отстают в освоении передовых технологий. Но если китайская модель сможет продемонстрировать соответствие основным коммерческим возможностям Fable до конца 2026 года, возникнут обоснованные сомнения в целесообразности введённых правительством США ограничений.

Веса модели GLM 5.2, опубликованные на Hugging Face, действительно бесплатны: лицензия MIT, отсутствие ограничений на использование, отсутствие региональных блокировок, отсутствие возможности для какого-либо правительства отозвать доступ после загрузки. Разработчик, самостоятельно размещающий GLM-5.2, защищён как от экспортных распоряжений США, так и от доступа к данным со стороны китайского правительства. Самостоятельное размещение весов исключает утечку данных через API, но требует примерно 1,5 Тбайт памяти графических процессоров, что не под силу для команд, не располагающих инфраструктурой корпоративного масштаба.

Но облачный API — это совсем другое дело. Z.ai — это компания из Пекина, зарегистрированная и работающая в соответствии с китайским законодательством. Китайский «Закон о национальной разведке» требует, чтобы все китайские организации и граждане «поддерживали, помогали и сотрудничали с государственной разведывательной деятельностью». «Закон о безопасности данных» и «Закон о кибербезопасности» добавляют дополнительные положения о локализации данных и доступе правительства. Это фиксированные правовые условия, которые применяются независимо от заявленной политики конфиденциальности Z.ai и физического местоположения её серверов.

Бюро промышленной безопасности США в январе 2025 года внесло Z.ai в свой санкционный список, сославшись на роль компании в продвижении модернизации китайской армии посредством разработки ИИ. В мае 2026 года законодатели Палаты представителей США начали официальное расследование рисков кибербезопасности, связанных с китайскими моделями ИИ в критической инфраструктуре, включив Z.ai в число компаний, находящихся под пристальным вниманием.

Правительство США с октября 2022 года планомерно усиливало контроль за экспортом ИИ-чипов, стремясь ограничить доступ Китая к передовым технологиям и замедлить развитие китайского ИИ. Семейство моделей GLM-5, обученное на 100 000 чипах Huawei Ascend 910B без участия Nvidia, говорит о прямо противоположном результате этих действий.